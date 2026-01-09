Il piano approvato dalla Soprintendenza e frutto di un lavoro tecnico con Regione Lazio e Roma Capitale, punta a creare una vera e propria città-giardino

Il progetto di rigenerazione del Policlinico Umberto I di Roma, presentato ufficialmente alla Sapienza, segna l’avvio di una trasformazione da 1 miliardo di euro finanziata dall’Inail. L’obiettivo è creare un moderno complesso ospedaliero‑universitario organizzato come una città‑giardino, con spazi verdi, percorsi pedonali e strutture integrate per cura, ricerca e formazione

Un campus integrato tra ospedale e università

La Soprintendenza Speciale Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Roma ha dato il via libera alla demolizione e ricostruzione di alcuni edifici storici, permettendo la realizzazione di un "monoblocco articolato" che ospiterà degenze e tutti i servizi di diagnosi e terapia. La pediatria avrà un polo dedicato.

I padiglioni storici non più destinati all'attività sanitaria saranno riconvertiti in aule studio, residenze universitarie, spazi benessere e alloggi per visiting professor, dando vita a un vero campus integrato tra ospedale e università.