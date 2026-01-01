Una retribuzione media è composta da una parte fissa e una variabile. Quest’ultima è di circa 6.500 euro nelle professioni sanitarie, di poco superiore ai 4.700 euro nel sociosanitario e circa 3.200 euro nelle professioni amministrative. Per tutti e tre i casi, le differenze sono dovute a “scelte retributive sulla parte variabile”: al 69%, al 76% e al 61%. Per le professioni sanitarie, a spiegare i gap è quasi interamente la parte incentivante, cioè i compensi di produttività.