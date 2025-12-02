Ospedali, degenze al Sud più costose che al Nord. La classifica

Al di sotto dei 600 euro rimangono ad esempio il Sant’Andrea di Roma (597,8 euro) e il Riuniti di Foggia (593,2 euro). Le più economiche sono il Tor Vergata di Roma con i suoi 385,4 euro, il Brotzu di Cagliari (con 423,1 euro) e il San Luigi Gonzaga di Torino (con 427,8 euro).