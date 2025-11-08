Sanità, il 10% degli italiani rinuncia alle cure. I dati

Alla base di tali dati vanno evidenziati anche gli importi: chi decide di intraprendere la carriera di medico di base percepisce infatti una borsa di studio di appena 900 euro al mese, quasi la metà rispetto ai circa 1.600 euro garantiti agli specializzandi universitari. A rendere la professione ancora meno attrattiva contribuiscono l’eccessiva burocrazia, i costi di gestione elevati e la mole di pazienti ormai insostenibile. In Lombardia, il 74% dei medici supera il tetto massimo di 1.500 assistiti, mentre in Veneto la percentuale sfiora il 70%, con professionisti che arrivano a seguire fino a 1.800 o 2 mila persone. Nel frattempo, il progressivo invecchiamento della popolazione accentua il problema: gli ultraottantenni sono triplicati negli ultimi quarant’anni e, secondo le proiezioni, entro il 2034 quasi un terzo degli italiani avrà più di 65 anni, proprio mentre il numero dei dottori continua a diminuire. “Il massimale di 1.500 assistiti per medico, fissato negli anni Ottanta, è ormai insostenibile. La popolazione è più anziana e più malata. E i medici sono meno. Il rischio è che il sistema si spezzi”, ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

