Reflusso gastroesofageo, cosa sapere e come prevenirlo

Come argomenta l'Istituto superiore di Sanità (Iss), il reflusso gastroesofageo è "una condizione molto comune in cui il contenuto dello stomaco risale nell'esofago". Si manifesta, di solito, in età adulta e tra i trenta ed i cinquant'anni e interessa proprio l’esofago, ovvero il tubo che conduce il cibo dalla bocca allo stomaco. All'estremità inferiore di questo è presente una valvola il cui obiettivo è quello di impedire il passaggio del contenuto dello stomaco nell'esofago: entra in fuznione dopo la deglutizione per permettere il passaggio del cibo nello stomaco. Se però questa valvola non funziona in modo ottimale, si può verificare il "reflusso di acido cloridrico, di bile e di cibo dallo stomaco nell'esofago". Può capitare anche che il reflusso sia causato da un’ernia iatale, ovvero da una risalita dello stomaco nel torace attraverso il diaframma.