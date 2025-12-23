Influenza 2025 e variante K, picco di contagi tra Natale e Capodanno

È proprio la variante K del virus influenzale che sta imperversando in Europa da circa un mese. Nei giorni scorsi l'ufficio europeo dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha messo in guardia: "Più della metà della regione europea dell'Oms sta vivendo una stagione influenzale intensa e a inizio precoce trainata dal nuovo ceppo" K. In almeno 27 dei 38 Paesi membri, secondo il bollettino, si sta registrando un'attività influenzale alta o molto alta. In Germania, per esempio, nell'ultima settimana i casi si sono stabilizzati a un'intensità considerata elevata e oltre 7 milioni di cittadini tedeschi sono stati messi a letto da infezioni respiratorie. Va in controtendenza, invece, il Regno Unito. Dopo essere stato tra i primi Paesi a essere stati colpiti dall'influenza e aver temuto per la tenuta del sistema ospedaliero, gli ultimi dati hanno mostrato una netta flessione della curva. Nel resto d'Europa, il trend, è invece in ascesa. In Francia, nell'ultima settimana, tutti gli indicatori relativi alle infezioni respiratorie acute sono in salita e cresce anche la pressione sugli ospedali. Anche in Spagna la curva dell'influenza sale e nell'ultima settimana ha raggiunto 195,9 casi ogni 100 mila abitanti. Tra i casi di infezioni respiratorie intercettati dal sistema di sorveglianza, la percentuale di positività all'influenza è del 55,2%. Crescono anche gli accessi ospedalieri e si stima che il 4,1% dei pazienti ricoverati per influenza da inizio stagione sia deceduto.

