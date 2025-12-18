Influenza, come riconoscerla tra le altre infezioni respiratorie

Introduzione

Febbre, naso che cola, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie e spossatezza. Sono sintomi che tutti conoscono e che, soprattutto nei mesi invernali, fanno subito pensare all’influenza. Ma non sempre è così. In una stagione caratterizzata da un vero e proprio “tsunami” di infezioni respiratorie, è importante ricordare che "le sindromi respiratorie osservate in questo periodo non sono causate esclusivamente dal virus influenzale". A sottolinearlo è Amcli Ets, l'Associazione microbiologi clinici italiani. Ecco come riconoscere l’origine dell’infezione e come distinguere l’influenza da altre infezioni respiratorie.

