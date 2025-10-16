Manovra, 6 miliardi in più alla Sanità: ecco in cosa saranno investiti

È stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a illustrare l’entità della Manovra ai suoi colleghi, nel Consiglio dei ministri che si è tenuto il 14 ottobre, quando c’è stata l’informativa sul Dpb, il Documento programmatico di bilancio, che è appunto quello che contiene i “numeri” della Legge di Bilancio. Per quanto riguarda la Sanità, ai cinque miliardi di rifinanziamento già previsti l’anno scorso per il 2026 se ne aggiungono altri 2,4. Contando che sono stati spesi in anticipo più o meno 1,3 miliardi, per il 2026 i miliardi aggiuntivi dovrebbero quindi assestarsi sui 6 miliardi. Poi ci sono altri 2,65 miliardi da spalmare sul 2027 e 2028, in aggiunta ai rifinanziamenti previsti di 5,7 miliardi per il 2027 e di quasi 7 miliardi per il 2028.

