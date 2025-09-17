Italia ultima dei Paesi G7 per spesa sanitaria pro-capite. I dati

Gimbe chiede al governo e al Parlamento che "prendano atto dell'enorme e crescente divario, senza trasformare il tema in scontro politico. È urgente pianificare un progressivo rilancio del finanziamento pubblico della sanità".

Dura la posizione del Pd, che parla di "rischio collasso per il Ssn”. "Noi siamo pronti a raccogliere l'appello alla politica e al Parlamento della Fondazione Gimbe. Pronti a discutere con governo e maggioranza se ce ne saranno le possibilità. Ma anche pronti a fare una dura battaglia di opposizione se sentiremo la destra ancora una volta parlare di 'finanziamento record' per la sanità. La difesa della sanità pubblica è per noi una priorità assoluta", afferma Marina Sereni, responsabile Salute.

"Il sistema sanitario italiano sta crollando sotto il peso del sottofinanziamento e dell'invecchiamento della popolazione. La sanità deve essere la priorità nella prossima manovra finanziaria, ma temo, purtroppo, che non sarà così", è il commento di Alessio D'Amato, responsabile welfare di Azione.

“Mentre i Paesi con sistemi simili al nostro hanno reagito alla pandemia aumentando strutturalmente gli investimenti pubblici nella sanità, il nostro Paese ha scelto la strada opposta: quella dei tagli e del definanziamento. Con l'avvio della discussione della legge di Bilancio 2026, Meloni&Co. non hanno più alibi. Ogni euro negato alla sanità oggi significa più disuguaglianze e meno futuro. Il diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione non è negoziabile. È tempo che questo governo lo ricordi e agisca di conseguenza”, insiste poi il deputato del M5S in commissione Affari sociali Andrea Quartini, coordinatore del Comitato salute e inclusione sociale.