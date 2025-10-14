Manovra 2026, dall’Irpef alle pensioni: le possibili misure

Manovra 2026 in settimana in Cdm, dall’Irpef alle pensioni: le possibili misureEconomia
Introduzione
Oggi pomeriggio è previsto un Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il Documento programmatico di bilancio, atteso domani a Bruxelles. Potrebbe invece servire ancora qualche giorno per la legge di bilancio, per la quale c'è comunque tempo fino al 20 ottobre per l'invio alle Camere: la manovra arriverebbe quindi sul tavolo di un altro Cdm sempre in settimana. L'ultima parola sull'utilizzo di maggior tempo spetta comunque alla premier Giorgia Meloni di ritorno da Sharm el-Sheikh.
Quello che devi sapere
Il vertice dei leader di centrodestra
Domenica i leader di centrodestra si sono riuniti in un vertice serale. Sul tavolo le questioni fondamentali, condivise da tutti che devono però trovare ancora una forma definitiva in base ai calcoli che si faranno fino all'ultimo. Si parte dal taglio della seconda aliquota Irpef a favore del ceto medio, passando per la pace fiscale e per il congelamento - parziale - dell'aumento dell'età pensionabile. Non tutte le forze di maggioranza remavano dall'inizio nella stessa direzione, ma tra il pressing della Lega per la rottamazione e le pensioni, e quello di Forza Italia per il ceto medio, i compromessi di massima sembrano ormai essere stati trovati
Il nodo delle banche
Il vero nodo resta il contributo delle banche (e probabilmente anche delle assicurazioni). Da quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe di circa 2,8 miliardi di euro l’aiuto che gli istituti bancari daranno per la prossima legge di bilancio.
Una Manovra leggera
Con una dote di 16 miliardi, la Manovra 2026 si annuncia come la più leggera dal 2014. Quell'anno il ddl bilancio si chiamava ancora Legge di stabilità e il governo di Enrico Letta la approvò con un valore iniziale di 11,5 miliardi, saliti poi ad oltre 14 nel percorso parlamentare. Ecco in sintesi le principali misure attese per il prossimo anno
Aliquote Irpef
Si punta ad un taglio di due punti della seconda aliquota, dal 35% al 33%, per i redditi compresi tra 28mila e 50mila euro. La misura dovrebbe costare intorno ai 2,5 miliardi, quindi meno dei 4-5 miliardi che sarebbero stati necessari se la misura fosse stata estesa fino a 60mila euro. Il vantaggio può arrivare per i contribuenti ad un massimo di 440 euro l'anno
Pace fiscale
Arriva una nuova rottamazione delle cartelle, che nelle ultime ipotesi viene spalmata in nove anni e 108 rate. Saranno probabilmente previsti una serie di parametri che limiteranno la platea ai contribuenti "meritevoli"
Pensioni
Sterilizzazione selettiva per l'aumento dell'età pensionabile a partire dal 2027: il blocco di tre mesi potrebbe essere graduale e non per tutti. Secondo quanto trapelato, lo stop completo dell'innalzamento sarebbe riservato solo per chi avrà compiuto 64 anni nel 2027. Fra le ipotesi anche una nuova proroga di Opzione donna, Quota 103 e Ape sociale
Aiuti per le famiglie
Il pacchetto vale tra i 500 milioni e un miliardo e va dal congedo parentale al bonus per le mamme. Si lavora sulle detrazioni fiscali col quoziente familiare e sulla conferma del congedo parentale facoltativo all'80% dello stipendio per tre mesi, dopo la fine di quello obbligatorio
Bonus casa e Isee
L'obiettivo è prorogare il bonus ristrutturazioni al 50% sulle prime case, ma in modo selettivo. Nessuna indicazione per il momento invece sul futuro del bonus mobili a scadenza a fine anno. Fra le idee promosse dalla Lega anche quella di escludere la prima casa dal calcolo Isee, ma in modo 'selettivo' con un tetto cioè riferito al valore catastale dell'immobile. Il tetto non è stato ancora definito. Le indiscrezioni di stampa parlano di un valore di 100.000 euro, che però potrebbe essere considerato un po' alto
Ires premiale
Introdotta lo scorso anno per l'imprenditoria virtuosa che fa utili ma investe in occupazione e innovazione, scade il 31 dicembre e dovrebbe essere rinnovata. Il costo si aggira intorno ai 400-500 milioni di euro. Per le imprese sarebbe anche in arrivo il nuovo incentivo che supererà Transizione 5.0
Sanità
Per assunzioni e smaltimento delle liste di attesa, il governo ha annunciato 2,5 miliardi in più a favore del Servizio Sanitario Nazionale in aggiunta ai 4 miliardi già stanziati con la Legge di bilancio dello scorso anno
Il contributo delle banche
L'ipotesi ora sul tavolo prevederebbe un meccanismo che passa attraverso la vecchia tassa sugli extraprofitti che di fatto ha visto le banche evitare la tassazione mettendo a riserva un importo di 6,2 miliardi che potrà ora essere svincolato. Secondo fonti bancarie, su questo importo - relativo agli anni 2022-24 - potrebbe essere richiesto un contributo straordinario attorno al 26-27% (molto più basso del 40% previsto inizialmente) che frutterebbe attorno a 1,6 miliardi. I rimanenti 4,6 miliardi potrebbero essere corrisposti agli azionisti che pagherebbero il 26% dovuto sulle rendite finanziarie, altri 1,2 miliardi che portano il totale a 2,8 miliardi.
