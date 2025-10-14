Manovra 2026, dall’Irpef alle pensioni: le possibili misure

Domenica i leader di centrodestra si sono riuniti in un vertice serale. Sul tavolo le questioni fondamentali, condivise da tutti che devono però trovare ancora una forma definitiva in base ai calcoli che si faranno fino all'ultimo. Si parte dal taglio della seconda aliquota Irpef a favore del ceto medio, passando per la pace fiscale e per il congelamento - parziale - dell'aumento dell'età pensionabile. Non tutte le forze di maggioranza remavano dall'inizio nella stessa direzione, ma tra il pressing della Lega per la rottamazione e le pensioni, e quello di Forza Italia per il ceto medio, i compromessi di massima sembrano ormai essere stati trovati

