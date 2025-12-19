Isee 2026, dalla casa ai figli: cosa cambia con la Legge di Bilancio

Il primo punto delle modifiche all’Isee è quello delle scale di equivalenza, cioè quei coefficienti utilizzati per mettere in rapporto il reddito e il patrimonio di una famiglia con il numero dei componenti del nucleo. Il loro scopo è quello di evitare che situazioni potenzialmente diverse vengano calcolate allo stesso modo solamente sulla base di un reddito simile. Nel 2026 a cambiare dovrebbe essere il peso attribuito ai figli a carico: questo sarà infatti aumentato, e dunque - in particolare per chi ha 3 o più figli - ci sarà una riduzione dell’Isee rispetto al passato. La modifica comporta in sostanza che a parità di reddito e con più figli che compongono il nucleo familiare, l’Indicatore sia più basso.