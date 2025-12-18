Manovra 2026, dietrofront sulle pensioni e il riscatto della laurea

Dopo una giornata di dubbi e polemiche, il leghista e relatore alla Legge di Bilancio Claudio Borghi ha annunciato: "Ho fatto depositare" l'emendamento "che cancella la parte relativa alle pensioni, relativamente alle finestre e al riscatto della laurea, e sostituisce con una copertura che noi abbiamo individuato nell'Irap sulle banche specificando che è una clausola di salvaguardia". Opposizioni all’attacco

Tensioni e dietrofront nel governo sulle pensioni e il riscatto della laurea in Manovra . Al termine di una giornata di malumori, ieri alla fine è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a mettere un punto annunciando che il governo correggerà la stretta sulle pensioni e che non ci saranno tagli retroattivi sul riscatto della laurea. Da capire, invece, se verrà modificata anche la stretta sulle finestre. Intanto l'approdo della Legge di Bilancio in Aula a Montecitorio per la discussione generale con la richiesta di fiducia è previsto per domenica 28 alle 16.30, e il via libera sul filo di lana martedì 30.

Borghi: "Depositato emendamento per cancellare norme su pensioni"

"Ho fatto depositare" l'emendamento "che cancella la parte relativa alle pensioni, relativamente alle finestre e al riscatto della laurea, e sostituisce con una copertura che noi abbiamo individuato nell'Irap sulle banche specificando che è una clausola di salvaguardia", ha detto poi in serata Claudio Borghi, senatore della Lega e relatore alla Manovra.

Le tensioni nella maggioranza

Già ieri in mattinata si erano registrate numerose prese di distanza in maggioranza sulla misura riguardante le pensioni. Colpa di "un tecnico troppo zelante", dice Borghi, di un "burocrate del Mef", rincara Armando Siri, che aggiunge: "Finché c'è la Lega al governo non esiste né oggi né mai nessun provvedimento che alzi i parametri dell'età pensionabile", le scelte politiche sono del Parlamento non dell'"ennesima manina". Ma anche Forza Italia manifesta alcuni dubbi: "È una stretta che parte dal 2030 - dice il portavoce azzurro Raffaele Nevi - ci ragioneremo con il governo con calma, ci confronteremo".