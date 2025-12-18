Manovra 2026, dietrofront sulle pensioni e il riscatto della laurea

Offerte Sky
Manovra 2026, dietrofront del governo sulle pensioni e il riscatto della laurea

Economia
Dopo una giornata di dubbi e polemiche, il leghista e relatore alla Legge di Bilancio Claudio Borghi ha annunciato: "Ho fatto depositare" l'emendamento "che cancella la parte relativa alle pensioni, relativamente alle finestre e al riscatto della laurea, e sostituisce con una copertura che noi abbiamo individuato nell'Irap sulle banche specificando che è una clausola di salvaguardia". Opposizioni all’attacco

Tensioni e dietrofront nel governo sulle pensioni e il riscatto della laurea in Manovra. Al termine di una giornata di malumori, ieri alla fine è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a mettere un punto annunciando che il governo correggerà la stretta sulle pensioni e che non ci saranno tagli retroattivi sul riscatto della laurea. Da capire, invece, se verrà modificata anche la stretta sulle finestre. Intanto l'approdo della Legge di Bilancio in Aula a Montecitorio per la discussione generale con la richiesta di fiducia è previsto per domenica 28 alle 16.30, e il via libera sul filo di lana martedì 30.

Borghi: "Depositato emendamento per cancellare norme su pensioni"

"Ho fatto depositare" l'emendamento "che cancella la parte relativa alle pensioni, relativamente alle finestre e al riscatto della laurea, e sostituisce con una copertura che noi abbiamo individuato nell'Irap sulle banche specificando che è una clausola di salvaguardia", ha detto poi in serata Claudio Borghi, senatore della Lega e relatore alla Manovra.

Le tensioni nella maggioranza

Già ieri in mattinata si erano registrate numerose prese di distanza in maggioranza sulla misura riguardante le pensioni. Colpa di "un tecnico troppo zelante", dice Borghi, di un "burocrate del Mef", rincara Armando Siri, che aggiunge: "Finché c'è la Lega al governo non esiste né oggi né mai nessun provvedimento che alzi i parametri dell'età pensionabile", le scelte politiche sono del Parlamento non dell'"ennesima manina". Ma anche Forza Italia manifesta alcuni dubbi: "È una stretta che parte dal 2030 - dice il portavoce azzurro Raffaele Nevi - ci ragioneremo con il governo con calma, ci confronteremo".

Nuovi emendamenti in Manovra, cosa cambia per il riscatto della laurea

Opposizioni all’attacco

Le opposizioni, intanto, salgono sulle barricate. "La loro stangata sulle pensioni - attacca la segretaria del Pd Elly Schlein - è un furto sia ai giovani che agli anziani. Vergognatevi". "La Lega ha il ministro dell'Economia - dice il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli - e accusa i burocrati del Mef? È surreale". "Hanno tradito gli elettori, dovrebbero chiedere scusa", dice Nicola Fratoianni da Avs. Tagliente il leader di Iv Matteo Renzi: la premier, dice ai colleghi di maggioranza, "vi ha dato una bottarella dicendo che il testo è cambiato". È un atteggiamento di "incredibile spregio del Parlamento", sottolinea, "annunciare una modifica con una risposta in replica in Aula".

Manovra 2026, le novità per i pensionati: dalle minime all'aumento età

Economia

Manovra, accordo su oro Bankitalia. Dove sono riserve auree italiane?

Mentre il governo interviene ancora sulla Manovra, con modifiche che, come emerso, interessano 3,5 miliardi di euro, arrivano novità anche sul fronte della norma sull’oro. Anche di questo tema si è occupata la puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 15 dicembre

