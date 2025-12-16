Nuovi emendamenti in Manovra, cosa cambia per il riscatto della laurea

Gli emendamenti riguardano il pensionamento anticipato e il riscatto della laurea triennale: i mesi riscattati varranno meno con un taglio di sei mesi nel 2031, poi 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033, 24 mesi per chi matura i requisiti nel 2034 e 30 mesi per chi li matura nel 2035

Novità in Manovra per chi ha riscattato la laurea triennale. Con l’emendamento presentato dal governo una nuova norma restringe gli effetti per coloro che hanno deciso di riscattare i primi tre anni universitari. Di fatto, i mesi riscattati varranno meno: un taglio di sei mesi nel 2031, poi 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033, 24 mesi per chi matura i requisiti nel 2034 e 30 mesi per chi li matura nel 2035. Sui cambiamenti nell’ambito del riscatto di laurea pesa anche la stretta sulle pensioni anticipate. Al momento, infatti, si può andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi. L’emendamento presentato dal governo prevede però che, a partire dal 2032, aumenti la “finestra mobile” che è necessario attendere prima di ricevere la pensione: questa sale dai 3 mesi ora previsti, a 4 mesi nel 2032 e poi progressivamente a cinque mesi nell'anno successivo e a 6 mesi dal 2034.