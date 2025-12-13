Manovra 2026, varato maxi-emendamento del governo: ecco cosa cambia

L'arrivo degli emendamenti non rasserena tuttavia gli animi. "Per un mese la Commissione Bilancio è stata completamente ferma" e ora "l'esecutivo è costretto a riscrivere un testo che non stava in piedi a causa delle guerre intestine della maggioranza", attacca il Pd, che chiede ora più tempo per il confronto. Contestazioni in particolare sul tema del cinema: "Aveva promesso il ripristino dei fondi che non è mai arrivato. Giuli non riesce a recuperare gli ingenti tagli subiti dal settore e conferma la sua ininfluenza sul settore. Le riduzioni dei tagli sono briciole rispetto alle reali necessità. Così la cultura italiana continua a pagare il prezzo di un governo assente e incapace. I tagli al cinema sono insostenibili", ha dichiarato la capogruppo democratica in commissione Cultura alla Camera Irene Manzi. Il M5s critica l'iter "confuso" tenuto fin qui dalla maggioranza. Avs ieri era in piazza con la Cgil contro la Manovra.