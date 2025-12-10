Manovra, proposta FdI: tetto contante a 10mila euro e imposta di bollo

La Manovra intanto si avvia al rush finale in commissione Bilancio al Senato con l'esame delle ultime proposte di modifica. “Sui contenuti siamo tutti d'accordo, bisogna aspettare il maxi-emendamento del governo, appena sarà pronto verrà approvato, poi si andrà in aula e si approveranno gli emendamenti che spettano al Parlamento e poi si procederà", ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Confesercenti. Il leader di Forza Italia ha poi escluso la necessità di un nuovo vertice di maggioranza per scogliere gli ultimi nodi.

Per approfondire: Manovra 2026, dagli straordinari agli aumenti: le flat tax in arrivo per i dipendenti