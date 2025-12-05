Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere: la guida

Sport
©Getty

Introduzione

Con l'accensione della fiamma olimpica ha preso il via il conto alla rovescia verso i giochi invernali di Milano-Cortina 2026, che si apriranno ufficialmente il 4 febbraio. L'Italia ospiterà la manifestazione per la terza volta dopo i Giochi di Cortina d'Ampezzo del 1956 e quelli di Torino del 2006 (a Roma, invece, nel 1960 si erano tenute le Olimpiadi estive). Saranno 116 gli eventi da medaglia per i 16 sport in programma in questa rassegna a Cinque cerchi: ecco tutto quello che c'è da sapere

Quello che devi sapere

Quando e dove si svolgerà la cerimonia di apertura

Nonostante le gare siano in programma già a partire dal 4 febbraio, la cerimonia che decreterà ufficialmente l'inizio dei Giochi è prevista, con un orario ancora da definire, per il 6 febbraio e sarà itinerante. L'evento che darà il via alle Olimpiadi, infatti, non si svolgerà solo dentro lo stadio di San Siro. Sarà una cerimonia diffusa, con: Milano, Cortina, Livigno e Predazzo che saranno collegate in contemporanea. A San Siro sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che darà ufficialmente il via alle Olimpiadi.

2248097756
2248097756 - ©Getty
1/6

Le anticipazioni sull'evento e una storica prima volta

Sul campo sorgerà un grande palco con quattro rampe, a rappresentare i quattro territori coinvolti. La cerimonia, curata da Marco Balich, creatore dell'albero della vita, celebrerà la storia italiana: da Leonardo da Vinci a Cristoforo Colombo, dalla musica alla moda, dal design al Made in Italy. Ci sarà anche un momento dedicato a Giorgio Armani, scomparso lo scorso settembre. Per la prima volta, inoltre, ci saranno due bracieri olimpici: uno all’Arco della Pace a Milano e in centro a Cortina.

2/6
pubblicità

Dove si svolgeranno le gare che assegneranno le medaglie

Tutti gli eventi olimpici sono suddivisi in quattro diverse zone geografiche principali:

  • Milano: cerimonie di apertura e chiusura, hockey su ghiaccio, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura, short track.
  • Valtellina: sci freestyle e snowboard, sci alpinismo e sci alpino maschile.
  • Cortina: curling e sport di scivolamento, sci alpino femminile, biathlon.
  • Val di Fiemme: salto con gli sci, sci di fondo.

3/6

Come sono fatte le medaglie

Ispirate all’eleganza senza tempo dell'avanguardia italiana, le medaglie di Milano Cortina 2026 hanno un design geometrico, puro e semplice. Sono state realizzate in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato. La linea al centro rappresenta il cambiamento continuo: un'energia che incarna i valori olimpici e paralimpici.

 

4/6
pubblicità

Milo e Tina, chi sono le mascotte dei Giochi

Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 sono due ermellini di nome Milo e Tina. Quest'ultima è la mascotte dal manto chiaro che rappresenta i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, mentre suo fratello minore dal pelo più scuro Milo, senza una zampetta per cui ha imparato a camminare con l'aiuto della coda, è il volto dei Giochi Paralimpici invernali. I loro nomi richiamano due delle città protagoniste dei Giochi: Milo da Milano, Tina per Cortina d'Ampezzo.

5/6

Le tappe di avvicinamento della fiamma olimpica

10.001 tedofori, 12mila chilometri, 110 province, 20 regioni e 63 giorni, dal 6 dicembre al 6 febbraio. Sono questi i numeri del viaggio della fiamma olimpica che arriverà ad accendere il doppio braciere olimpico di questa edizione invernale dei Giochi. Essential, questo è il nome della torcia olimpica che attraverserà le strade italiane, è pensata proprio in questo senso: il design minimal fa diventare la fiamma la protagonista indiscussa, mentre la parte tecnologica viene rivelata come un elemento hi-tech che celebra l'innovazione. Ecco tappe della torcia olimpica, città per città:

  • 6 dicembre Roma

  • 7 dicembre Viterbo

  • 8 dicembre Terni

  • 9 dicembre Perugia

  • 10 dicembre Siena

  • 11 dicembre Firenze

  • 12 dicembre Livorno

  • 13 dicembre Nuoro

  • 14 dicembre Cagliari

  • 15 dicembre Palermo

  • 16 dicembre Agrigento

  • 17 dicembre Siracusa

  • 18 dicembre Catania

  • 19 dicembre Reggio Calabria

  • 20 dicembre Catanzaro

  • 21 dicembre Salerno

  • 22 dicembre Pompei

  • 23 dicembre Napoli

  • 26 dicembre Latina

  • 27 dicembre Benevento

  • 28 dicembre Potenza

  • 29 dicembre Taranto

  • 30 dicembre Lecce

  • 31 dicembre Bari

  • 1 gennaio Campobasso

  • 2 gennaio Pescara

  • 3 gennaio L’Aquila

  • 4 gennaio Ancona

  • 5 gennaio Rimini

  • 6 gennaio Bologna

  • 7 gennaio Ferrara

  • 8 gennaio Parma

  • 9 gennaio Genova

  • 10 gennaio Cuneo

  • 11 gennaio Torino

  • 12 gennaio Aosta

  • 13 gennaio Novara

  • 14 gennaio Varese

  • 15 gennaio Pavia

  • 16 gennaio Piacenza

  • 17 gennaio Prescia

  • 18 gennaio Verona

  • 19 gennaio Mantova

  • 20 gennaio Vicenza

  • 21 gennaio Padova

  • 22 gennaio Venezia

  • 23 gennaio Trieste

  • 24 gennaio Udine

  • 25 gennaio Belluno

  • 26 gennaio Cortina d’Ampezzo

  • 27 gennaio Bolzano

  • 28 gennaio Cavalese

  • 29 gennaio Trento

  • 30 gennaio Livigno

  • 31 gennaio Sondrio

  • 1 febbraio Lecco

  • 2 febbraio Bergamo

  • 3 febbraio Como

  • 4 febbraio Monza

  • 5 e 6 febbraio Milano

2249441892
2249441892 - ©Getty
6/6
pubblicità

Leggi anche

Sport

Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere

Sport

Olimpiadi invernali, le discipline sportive che non ne fanno più parte

Sport

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: come funzionano

Sport

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: i numeri

Sport

Massimo Brambilla, chi è l'allenatore ad interim della Juventus