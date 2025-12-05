Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, quando iniziano e cosa sapere

Nonostante le gare siano in programma già a partire dal 4 febbraio, la cerimonia che decreterà ufficialmente l'inizio dei Giochi è prevista, con un orario ancora da definire, per il 6 febbraio e sarà itinerante. L'evento che darà il via alle Olimpiadi, infatti, non si svolgerà solo dentro lo stadio di San Siro. Sarà una cerimonia diffusa, con: Milano, Cortina, Livigno e Predazzo che saranno collegate in contemporanea. A San Siro sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che darà ufficialmente il via alle Olimpiadi.

2248097756 - ©Getty