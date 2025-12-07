Chi è Lando Norris, il nuovo campione del mondo di F1

Introduzione
Si conclude il dominio di Max Verstappen e della Red Bull dopo 4 anni (IL RACCONTO DELLA GARA). Il britannico Lando Norris su McLaren è il nuovo campione del mondo della Formula 1: era dal 2008 con Lewis Hamilton, altro pilota britannico, che il team di Woking non issava un suo pilota in cima alla classifica mondiale. Ecco la sua storia.
La famiglia
Lando Norris è originario di Bristol ed è classe 1999. Ha la doppia nazionalità per via di mamma Cisca, originaria delle Fiandre. Suo padre Adam, invece, già figura di spicco nel settore finanziario e in passato alla guida di una società del settore, ha creato una realtà imprenditoriale dedicata agli investimenti. Ha un fratello maggiore, con cui ha mosso i primi passi sui kart quando erano ancora bambini, e due sorelle minori.
Gli esordi
Fin da quando ha messo piede in un abitacolo, il talento di Norris per la velocità è apparso evidente: Norris ha mostrato una naturale predisposizione per il giro secco. Ha inanellato vittorie in quasi tutte le serie propedeutiche, fino a conquistare il titolo europeo di Formula 3 nel 2017 e, 12 mesi più tardi, il secondo posto in Formula 2.
Il mito Valentino Rossi
Il suo eroe appartiene al mondo delle due ruote ed è Valentino Rossi. “Mi ha fatto diventare l'uomo che sono”, ha dichiarato Norris a inizio carriera prima di incontrarlo anche di persona, nel box della Yamaha al Gp di Silverstone del 2019. “Vale è sempre stato il mio idolo, fin da quando ero piccolo, lo seguo da quando ho 6 anni ed è una grande emozione poterlo conoscere di persona”, disse Norris, emozionatissimo, all'epoca. “Prima ci siamo sentiti un po' sui social, ma di persona è tutta un'altra cosa, è stato un piacere e una grande gioia. Da piccolo avevo anch'io iniziato sulle due ruote, poi le ho raddoppiate. Questa è anche la prima volta che vengo a seguire una gara di moto dal vivo e io posso capire cosa vuol dire la sensazione della velocità e guidare al limite”. Sono simili i colori di casco e scarpe del Gp di Monza del 2019, in rigoroso giallo e blu. Anche il numero scelto doveva essere il 46, salvo poi ripiegare sul 4 “per non copiarlo del tutto”.
L’ingresso nel vivaio McLaren
Il legame con la McLaren è nato presto: dapprima inserito nel vivaio giovani, è stato poi promosso al ruolo di riserva prima di ottenere un sedile ufficiale. Il suo biglietto d’ingresso nel team è arrivato dopo un test a Budapest nel 2017, chiuso con un memorabile secondo tempo assoluto dietro a Sebastian Vettel, allora in Ferrari. Nel 2018 diventa terzo pilota e l’anno seguente debutta da titolare, prendendo il posto di Stoffel Vandoorne.
I primi anni in McLaren
Dal 2019 entra a far parte stabilmente del team McLaren, venendo affiancato prima da Carlos Sainz Jr., tra il 2019 e il 2020, e poi da Daniel Riccardo, tra il 2021 e il 2022. Dopo un primo anno concluso senza podi, con 49 punti (e un undicesimo posto nella classifica piloti), il secondo, partito soltanto a luglio causa pandemia, inizia con un podio nel Gp di Austria seguito da una serie di piazzamenti a punti che gli permettono di arrivare a quota 97 punti e alla scuderia di classificarsi terza nel mondiale costruttori. Lentamente Norris comincia a prendere sempre più confidenza con la macchina: il 2021, infatti, lo vede diventare primo pilota della McLaren ottenendo 160 punti in classifica (con 3 podi e ottimi piazzamenti in quasi tutte le gare) e nel 2022 guadagna 122 punti, in un’annata non fortunata per il team di Woking.
Il binomio con Oscar Piastri
Dal 2023 entra a far parte della scuderia un giovane pilota esordiente australiano, Oscar Piastri. Il binomio con Norris è subito vincente. Nel 2023 Norris ottiene diversi piazzamenti a podio, incluso il secondo posto nella gara di casa a Silverstone, e conclude il campionato al sesto posto a 205 punti. Molto più fortunato il 2024, che vede la McLaren tornare a vincere un Mondiale costruttori dopo 26 anni di attesa: l’ultima vittoria risaliva al 1998, quando il team di Woking schierava piloti come Mika Hakkinen e David Coulthard. Una vera e propria cavalcata trionfale che vede i due piloti di casa McLaren ottenere ottimi risultati lungo tutto l’anno: Norris vince le prime quattro gare della sua carriera (Gp di Miami, Paesi Bassi, Singapore e Abu Dhabi) e diversi piazzamenti importanti che gli valgono il secondo posto nella classifica piloti dietro Max Verstappen su Red Bull, alla quarta vittoria mondiale della sua carriera.
La vittoria del Mondiale
Il 2025 vede la McLaren dominare sin da inizio anno sul resto della concorrenza. La lotta tra i due piloti McLaren, che vede Norris recuperare punti su Piastri e issarsi alla testa del Mondiale grazie alle vittorie in Austria, Gran Bretagna, Ungheria, Messico e Brasile, ben presto diventa una lotta a tre con Verstappen che si riporta vicino alle prime posizioni anche grazie alla doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas. Ma non basta: da leader in classifica Norris si qualifica campione del mondo ad Abu Dhabi, concludendo il Gran Premio in terza posizione.
