Chi è Lando Norris, il nuovo campione del mondo di F1

Il suo eroe appartiene al mondo delle due ruote ed è Valentino Rossi. “Mi ha fatto diventare l'uomo che sono”, ha dichiarato Norris a inizio carriera prima di incontrarlo anche di persona, nel box della Yamaha al Gp di Silverstone del 2019. “Vale è sempre stato il mio idolo, fin da quando ero piccolo, lo seguo da quando ho 6 anni ed è una grande emozione poterlo conoscere di persona”, disse Norris, emozionatissimo, all'epoca. “Prima ci siamo sentiti un po' sui social, ma di persona è tutta un'altra cosa, è stato un piacere e una grande gioia. Da piccolo avevo anch'io iniziato sulle due ruote, poi le ho raddoppiate. Questa è anche la prima volta che vengo a seguire una gara di moto dal vivo e io posso capire cosa vuol dire la sensazione della velocità e guidare al limite”. Sono simili i colori di casco e scarpe del Gp di Monza del 2019, in rigoroso giallo e blu. Anche il numero scelto doveva essere il 46, salvo poi ripiegare sul 4 “per non copiarlo del tutto”.

Lando Norris - ©Getty