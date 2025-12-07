Offerte Sky
F1, Norris in lacrime per il Mondiale: "Una gioia da impazzire"

Sport
In collegamento con il team radio, il pilota inglese, ha ringraziato tutti in lacrime, scherzando poi "Non sto piangendo... ". Per l'uomo McLaren è il primo mondiale in carriera, conquistato dopo una stagione esaltante e decisa all'ultimo gp con soli due punti su Verstappen

Un pianto di gioia quello di Lando Norris, fresco campione del mondo di F1. In collegamento con il team radio, il pilota inglese, ha ringraziato tutti in lacrime, scherzando poi 'Non sto piangendo...'. Per Norris è il primo mondiale in carriera, conquistato dopo una stagione esaltante e decisa all'ultimo gp con soli due punti su Verstappen. Le lacrime sono proseguite nell'intervista post gara: "Non pensavo che avrei pianto, invece piango. E sono fiero di far piangere tante persone: è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall'inizio. E' una gioia da impazzire". 

 

