Serie A, Parma-Fiorentina finisce 1-0. Alle 15 iniziate Torino-Cagliari e Lecce-Como

Sport
©Ansa

La 17esima giornata del campionato si apre oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30, il Parma ha battuto 1-0 la Fiorentina. Ora si giocano Torino-Cagliari e Lecce-Como. Alle 18 si prosegue con Udinese-Lazio. Alle 20.45 chiude il sabato Pisa-Juventus

La 17esima giornata del campionato di Serie A si apre oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30, il Parma ha battuto 1-0 la Fiorentina. Alle 15 sono iniziate Torino-Cagliari e Lecce-Como. Alle 18 si prosegue con Udinese-Lazio. Alle 20.45 chiude il sabato Pisa-Juventus. Il turno continua domenica con Milan-Verona alle 12.30, Cremonese-Napoli alle 15, Bologna-Sassuolo alle 18 e Atalanta-Inter alle 20.45. Chiude la giornata Roma-Genoa, lunedì alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Parma-Fiorentina 1-0

3' st Sorensen

PARMA (4-1-4-1): Corvi, Britschgi, Circati, Valenti, Valeri, Keita (49' st Cremaschi), Benedyczak (23' st Oristanio), Bernabè (36' st Ordonez), Sorensen, Ondrejka (23' st Estevez), Pellegrino (49' st Djuric). All.: Cuesta

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo (43' st Kouadio), Viti (1' st Fortini), Mandragora (18' st Piccoli), Fagioli, Ndour (31' st Sohm), Parisi (31' st Gosens), Gudmundsson, Kean. All.Vanoli

Ammoniti: Mandragora e Pongracic per gioco falloso; Circati e Corvi per comportamento non regolamentare.

Supercoppa Italiana al Napoli, Bologna battuto 2-0

©Ansa

Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO

Il Presidente della Repubblica, durante un evento al Quirinale, ha affidato la bandiera agli atleti azzurri: a San Siro per la cerimonia di apertura del prossimo 6 febbraio gli alfieri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino, mentre contestualmente a Cortina sfileranno Amos Mosaner e Federica Brignone. I due portabandiera paralimpici saranno Chiara Mazzei e René De Silvestro

