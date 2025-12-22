Supercoppa Italiana, sfida Napoli-Bologna per il trofeo. LIVE DALLE 20

La formazione di Antonio Conte sfiderà quella di Vincenzo Italiano a Riad, in Arabia Saudita, per aggiudicarsi il trofeo
Napoli e Bologna si affrontano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana, nella finale al via alle 20 a Riad, in Arabia Saudita (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli ha superato il Milan per 2-0, mentre il Bologna ha battuto l'Inter ai calci di rigore.
Il tabellino di Napoli-Bologna
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
