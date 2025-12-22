Supercoppa Italiana, sfida Napoli-Bologna per il trofeo. LIVE DALLE 20

Napoli e Bologna si affrontano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana, nella finale al via alle 20 a Riad, in Arabia Saudita (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli ha superato il Milan per 2-0, mentre il Bologna ha battuto l'Inter ai calci di rigore.