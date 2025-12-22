Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Supercoppa Italiana, sfida Napoli-Bologna per il trofeo. LIVE DALLE 20

Sport
©Getty

La formazione di Antonio Conte sfiderà quella di Vincenzo Italiano a Riad, in Arabia Saudita, per aggiudicarsi il trofeo

ascolta articolo

Napoli e Bologna si affrontano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana, nella finale al via alle 20 a Riad, in Arabia Saudita (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli ha superato il Milan per 2-0, mentre il Bologna ha battuto l'Inter ai calci di rigore.

Il tabellino di Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola: David Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Approfondimento

Serie A, chi sono i calciatori più pagati? La classifica
FOTOGALLERY

©Getty

1/14
Sport

Pallone d'Oro: chi ne ha vinti di più nella storia. FOTO

Lionel Messi guida la classifica all-time con 8 trofei: è lui il calciatore più premiato in assoluto, davanti a Cristiano Ronaldo fermo a 5. Oltre a loro, altri otto giocatori hanno trionfato in diverse occasioni. LA FOTOGALLERY

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Supercoppa Italiana, sfida Napoli-Bologna per il trofeo. LIVE DALLE 20

Sport

La formazione di Antonio Conte sfiderà quella di Vincenzo Italiano a Riad, in...

Milan-Como, salta la partita di Serie A a Perth in Australia

Sport

L'ufficialità è arrivata tramite una nota congiunta della Lega Calcio e della Western Australia....

Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO

Sport

Il Presidente della Repubblica, durante un evento al Quirinale, ha affidato la bandiera agli...

14 foto

Serie A, ok Torino e Fiorentina. Genoa-Atalanta 0-1. HIGHLIGHTS

Sport

La 16^ giornata di campionato si chiude con le ultime 4 partite. Cagliari-Pisa è terminata 2-2:...

Serie A

Sci, Sofia Goggia vince il SuperG in Val d'Isere

Sport

L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha...

Sport: I più letti