L'appuntamento per tutti gli appassionati è per il weekend quando la "Classicissima di Primavera" inaugurerà il calendario delle cinque grandi "monumento". Sui quasi 300km di percorso totali, si sfideranno tanti protagonisti tra cui il campione in carica Mathieu van der Poel, Filippo Ganna e Tadej Pogacar

E' quasi tutto pronto per la 117esima edizione della Milano-Sanremo , la corsa ciclistica che di fatto apre la stagione delle competizioni su strada. L'appuntamento per tutti gli appassionati è per sabato 21 marzo quando la "Classicissima di Primavera" inaugurerà il calendario delle cinque grandi "monumento". Sui quasi 300km di percorso totali, si sfideranno il campione in carica Mathieu van der Poel, alla ricerca del terzo successo personale. L'olandese è uno dei grandi favoriti dopo aver trionfato nel 2025 davanti a Filippo Ganna e a Tadej Pogacar. Atteso tra i top anche lo stesso ciclista sloveno alla ricerca del primo trionfo in questa classica.

La Milano-Sanremo 2026 partirà per questa edizione da Pavia, attraversando territori come Sannazzaro de’ Burgondi e Casei Gerola e rientrando poi nel percorso del 2025 a Voghera dove, in quell’anno, è stata introdotta ulteriore divagazione nel Pavese in direzione di Rivanazzano e Salice Terme fino a rientrare nel percorso classico a Tortona. Da lì, fino all’arrivo, i corridori in gara ripercorreranno la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere quindi su Genova-Voltri . A quel punto si andrà verso ovest accanto al mare e lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), ecco poi le salite della Cipressa e di Poggio di Sanremo . La prima supera 5.6 km al 4.1% per immettere poi nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia. A 9 km dall’arrivo inizia la seconda (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). Gli ultimi 2 km sono previsti lunghi rettilinei su vie cittadine nel comune di Sanremo. Senza dimenticare, ad 850 m dall’arrivo, una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sulla retta finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

I partecipanti

Sono in tutto 25 i team maschili presenti alla prossima edizione della Milano-Sanremo (18 UCI World Teams, 3 qualificati in base al ranking 2025 e 4 wild card). Come accennato sono van der Poel e Pogacar i due potenziali protagonisti della Classicissima di Primavera con Jasper Philipsen, vincitore nel 2024, Filippo Ganna ed il danese Mads Pedersen a battagliare per la vittoria finale. Non ci sarà invece Jonathan Milan: lo ha annunciato in una nota la sua squadra, la Lidl-Trek, precisando che il velocista friulano si è ammalato al ritorno dalla Tirreno-Adriatico e di conseguenza è stato costretto a rinunciare alla corsa.

I team presenti

Alpecin-Premier Tech

Bahrain Victorious

Decathlon Cma Cgm Team

Ef Education - Easypost

Groupama-Fdj United

Ineos Grenadiers

Lidl-Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

Nsn Cycling Team

Red Bull – Bora – Hansgrohe

Soudal Quick-Step

Team Jayco Alula

Team Picnic Postnl

Team Visma | Lease A Bike

Uae Team Emirates Xrg

Uno-X Mobility

Xds Astana Team

A queste squadre si aggiungono le tre qualificate in base al ranking 2025 (Cofidis, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team e Tudor Pro Cycling Team) e le quattro wild card assegnate dagli organizzatori, ovvero Bardiani Csf 7 Saber, Team Novo Nordisk, Team Polti Visitmalta e Unibet Rose Rockets.