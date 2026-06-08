Il numero 1 del tennis mondiale a Milano per degli accertamenti clinici di rito in vista della stagione sull'erba. Da mercoledì l'azzurro riprenderà la preparazione fisica a Monte-Carlo verso Wimbledon, al via il 29 giugno e da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Al via la stagione del tennis sull'erba e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, campione uscente a Wimbledon, al via dal 29 giugno su Sky. Aspettando di rivederlo in campo, il numero 1 al mondo, dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e i giorni di vacanza in Sardegna, si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito.
Verso Wimbledon
Da mercoledì Sinner riprenderà la preparazione fisica a Monte-Carlo. Quest'anno il numero 1 al mondo non sarà ad Halle ma ritornerà in campo direttamente sui prati inglesi dei Championships, dove spera di bissare il titolo.
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Sinner fuori dal Roland Garros per un malore in campo: cosa è successo
Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. 'Ho bisogno di vomitare', ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere. 'Non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente', ha spiegato in conferenza stampa