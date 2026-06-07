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Con la disfatta dell'Italia, sconfitta ai rigori dalla Bosnia, e l'esito degli ultimi spareggi, si è definito il quadro delle Nazionali al via della prossima Coppa del Mondo, la prima che vedrà la partecipazione di 48 squadre. Dall'11 giugno al 19 luglio Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno un'edizione mai vista prima, con tante new entry e l'ennesima, pesantissima, assenza della nostra Nazionale