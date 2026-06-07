Grecia-Italia 0-1, la Nazionale vince l’amichevole a Creta: decide il gol di Pio EspositoSport
A Creta gli azzurri vanno in vantaggio dopo 18’: a segnare il gol che decide la partita è Pio Esposito, grazie anche a una leggera deviazione che beffa Vlachodimos. L’attaccante dell’Inter aveva segnato in Nazionale anche contro il Lussemburgo, nella prima partita con Baldini ct
A Creta l’Italia vince l’amichevole contro la Grecia: finisce 1-0 per gli azzurri, grazie al gol di Pio Esposito nel primo tempo (IL RACCONTO DI SKY SPORT). L’attaccante dell’Inter aveva segnato in Nazionale anche contro il Lussemburgo, nella prima partita con Baldini ct.
La cronaca della partita
L’Italia vince 1-0 contro la Grecia. A Creta gli azzurri vanno in vantaggio dopo 18’: a segnare il gol che decide la partita è Pio Esposito, grazie anche a una leggera deviazione che beffa Vlachodimos. Al 47’ la Nazionale di Baldini va vicina al raddoppio, con Koleosho che colpisce la traversa. Al 68’ l’Italia resta in dieci per l’espulsione di Reggiani, che stende Douvikas. Nel finale la Grecia si butta in avanti per cercare il pareggio: all’84’ Zafeiris colpisce il palo. L’Italia soffre ma resiste e il risultato non cambia più: 1-0 per gli azzurri.
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Il tabellino di Grecia-Italia 0-1
18' Pio Esposito
GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis (dal 1' st Rota); Vagiannidis (31' st Tetteh), Mouzakitis (31' st Zafeiris) Triantis (17' st Androutsos), Kiriakopoulos (17' st Tsimikas); Tzolis (43' st Pavlidis); Masouras (17' st 26 Kyziridis), Douvikas (43' st Kostoulas). Ct: Jovanovic
ITALIA: (4-3-3): Donnarumma; Ahanor (1' st Mane), Comuzzo (10' st Reggiani), Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani (29' st Dagasso), Ndour; Koleosho, Esposito (42' st Camarda), Ekhator (1' st Fini, 29' st Favasuli). Ct: Baldini
Ammoniti: Lipani, Ahanor per gioco falloso, Favasuli per perdita di tempo
Espulso: Reggiani al 24' del st per fallo su Douvikas.
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