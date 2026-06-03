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L’Italia vince l’amichevole contro il Lussemburgo: finisce 1-0, decide Pio Esposito

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©Getty

Gli Azzurri, sotto la guida temporanea del commissario tecnico della Nazionale under 21 Silvio Baldini, si sono imposti grazie alla rete dell’attaccante dell’Inter. Il prossimo impegno per la Nazionale sarà domenica 7 giugno contro la Grecia

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Finisce 1-0 contro la selezione di Lussemburgo la prima amichevole dell’Italia sotto la guida temporanea di Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale under 21. (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Gli Azzurri, reduci dalla terza mancata qualificazione ai Mondiali consecutiva e con una formazione composta quasi esclusivamente da giovani promesse, si sono imposti in trasferta grazie alla rete siglata da Pio Esposito all’inizio della ripresa. Il prossimo impegno per la Nazionale sarà domenica 7 giugno contro la Grecia.

La cronaca di Lussemburgo-Italia

Partono bene gli Azzurri, che fin dai primi minuti cercano di tenere il controllo dell’incontro e schiacciare gli avversari nella loro trequarti. Le prime occasioni arrivano però a metà frazione, con Pio Esposito due volte pericoloso. Non ci sono però nitidissime opportunità da rete, e si va all’intervallo sul punteggio di 0-0.Nella ripresa l’Italia passa al 49esimo, con la rete siglata dal centravanti dell’Inter: dopo il vantaggio la Nazionale gioca in fiducia e costruisce altre occasioni, senza che però il risultato cambi ulteriormente. La partita finisce così 1-0 per l’Italia.

Il tabellino di Lussemburgo-Italia 0-1

 

49' Esposito

 

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto (67' Kadamani); Thill (77' S. Thill), Martins, Olesen (86' Gonçalves), Moreira (86' Curci), Bonhert (67' Mahmutovic); Sinani (86' Duarte). Ct. Strasser. 

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli (67' Fortini), Chiarodia, Comuzzo (75' Mane), Bartesaghi (87' Ahanor); Ndour, Lipani (75' Dagasso), Pisilli; Cherubini (67' Fini), Esposito (75' Camarda), Koleosho (87' Inacio). Ct. Baldini

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