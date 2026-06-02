Alla vigilia dell'amichevole, il ct dell'Italia parla dei giovani che ha convocato dall'Under 21: "Ragazzi che possono fare benissimo". L'ultimo allenamento si è tenuto a Coverciano prima della partenza per il Lussemburgo. Si giocherà alle 20:45
"L'emozione l'ho provata prima di arrivare a Coverciano. Da quando mi è stato comunicato che avrei guidato la squadra in queste partite, ho vissuto un mese di grande attesa e coinvolgimento. Una volta arrivato qui, però, le emozioni devono lasciare spazio al lavoro: adesso bisogna giocare, senza lasciarsi condizionare. Dobbiamo solo pensare a fare bene". Con queste parole Silvio Baldini ha raccontato le sensazioni della vigilia della sua prima partita da commissario tecnico dell'Italia, attesa domani contro il Lussemburgo in amichevole.
La probabile formazione degli Azzurri
Alla guida dell'Under 21 e chiamato a traghettare gli Azzurri in questa fase di transizione, in attesa che il futuro presidente federale scelga il nuovo ct, Baldini si affiderà al gruppo che conosce meglio. L'ultimo allenamento si è svolto a Coverciano prima della partenza per il Lussemburgo, prevista nel pomeriggio. Mercoledì 3 giugno, alle 20.45, l'Italia affronterà infatti la prima delle due amichevoli in calendario questa settimana. Per l'occasione il tecnico dovrebbe confermare il 4-3-3 provato anche nella seduta odierna: Donnarumma in porta; Comuzzo e Chiarodia al centro della difesa con Palestra e Bartesaghi sulle corsie laterali; a centrocampo spazio a Pisilli, Lipani e Ndour; in attacco Cherubini, favorito su Fini, insieme a Pio Esposito e Koleosho.
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Il ct: "Un gruppo stupendo"
"I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo - spiega - Siamo rimasti veramente sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma, ma anche di Pio Esposito, che si sono messi a disposizione, e la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Dovrebbe essere l'opposto. Vedere questi ragazzi così umili e così attaccati alla maglia della Nazionale e soprattutto cercare di essere aiuto agli altri, mettendosi allo stesso livello, e che poi ringraziano per essere stati accettati... Non si sono sentiti più bravi, ma si sono sentiti allo stesso livello". "Questi sono giocatori bravissimi che già giocano in Serie A e sono giocatori nel momento in cui possono esplodere come è successo a Palestra e Pisilli: sono pronti ad arrivare nel grande calcio come è successo a questi ragazzi - prosegue Baldini - Le emozioni sono quelle che ti danno un senso alla vita, danno un senso alla tua parte spirituale anche per essere una persona migliore. Se tu non vivi di emozioni che persona sei? Senza emozioni non esisti".
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