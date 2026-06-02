Il ct: "Un gruppo stupendo"

"I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo - spiega - Siamo rimasti veramente sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma, ma anche di Pio Esposito, che si sono messi a disposizione, e la cosa strana è che hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Dovrebbe essere l'opposto. Vedere questi ragazzi così umili e così attaccati alla maglia della Nazionale e soprattutto cercare di essere aiuto agli altri, mettendosi allo stesso livello, e che poi ringraziano per essere stati accettati... Non si sono sentiti più bravi, ma si sono sentiti allo stesso livello". "Questi sono giocatori bravissimi che già giocano in Serie A e sono giocatori nel momento in cui possono esplodere come è successo a Palestra e Pisilli: sono pronti ad arrivare nel grande calcio come è successo a questi ragazzi - prosegue Baldini - Le emozioni sono quelle che ti danno un senso alla vita, danno un senso alla tua parte spirituale anche per essere una persona migliore. Se tu non vivi di emozioni che persona sei? Senza emozioni non esisti".