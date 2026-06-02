Proteste in Messico, scontri a pochi giorni dai Mondiali

Violenti scontri sono scoppiati a Città del Messico tra le forze dell'ordine e gli insegnanti in sciopero nazionale per chiedere migliori condizioni di lavoro. I manifestanti hanno cercato di aprirsi un varco nelle barriere per accedere alla piazza dello Zocalo, dove si prepara il FIFA Fan Festival per i Mondiali di calcio 2026. La polizia ha risposto con i gas lacrimogeni e un docente è rimasto ferito al volto. Le proteste aumentano la pressione sul governo Sheinbaum a ridosso del calcio d'inizio dell'11 giugno.
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