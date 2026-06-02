Giacarta, maxi incendio distrugge il mercato di Jiung

Un enorme incendio è divampato nel centro di Giacarta, in Indonesia, distruggendo il mercato di Jiung. Il rogo, scoppiato lunedì sera, ha sprigionato un'alta colonna di fumo nero e ha richiesto una massiccia operazione dei vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme solo nelle prime ore di martedì. Il bilancio ufficiale fornito dai media di Stato parla di tre persone rimaste ferite.
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