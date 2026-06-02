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Cile, proteste contro il presidente Kast: scontri a Santiago

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Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Santiago del Cile per protestare contro il presidente di estrema destra José Antonio Kast, poche ore dopo il suo primo discorso alla nazione. Sindacati, studenti e movimenti femministi accusano il governo di voler smantellare la sanità, l'istruzione pubblica e i diritti sociali. La polizia è intervenuta con gli idranti per disperdere la folla. Secondo alcuni sondaggi, la popolarità del leader cileno è crollata in pochi mesi dal 57% al 38%.

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