2 giugno, Rubio all'Italia: “Bene aumento spese per difesa”

In un messaggio per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, il segretario di Stato Usa ha definito l’Italia “un partner e un amico fedele”. Washington apprezza "l’aumento degli investimenti italiani nella difesa, l’impegno per la sicurezza marittima a Hormuz e il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina"