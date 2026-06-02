2 giugno, Rubio all'Italia: “Bene aumento spese per difesa”

In un messaggio per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, il segretario di Stato Usa ha definito l’Italia “un partner e un amico fedele”. Washington apprezza "l’aumento degli investimenti italiani nella difesa, l’impegno per la sicurezza marittima a Hormuz e il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina"
Prossimi video
Belgio, sciopero dei controllori: 200 voli cancellati
Mondo
India, il "Partito degli Scarafaggi" mobilita i giovani senza lavoro
Mondo
Ucraina nell'Ue, a che punto è il processo di adesione?
Mondo
India, rimossa per motivi di sicurezza la statua di Messi
Mondo
Repubblica Ceca, esposta collezione di vini dell'Ottocento
Mondo
Proteste in Messico, scontri a pochi giorni dai Mondiali
Mondo
SkyTg24, Timeline, l'Iran sospende i negoziati con gli Usa
Mondo