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Usa, strage per una lite in famiglia in Iowa: sette morti

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Strage familiare a Muscatine, nell'Iowa, dove un uomo di 52 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco sei membri della sua famiglia. Il killer ha tentato la fuga, ma è stato individuato dalla polizia: si è tolto la vita sparandosi davanti agli agenti che tentavano di negoziare. Tra le vittime della strage, nata pare da una lite domestica, ci sarebbero anche due bambini.

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