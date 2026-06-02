Usa, strage per una lite in famiglia in Iowa: sette morti

Strage familiare a Muscatine, nell'Iowa, dove un uomo di 52 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco sei membri della sua famiglia. Il killer ha tentato la fuga, ma è stato individuato dalla polizia: si è tolto la vita sparandosi davanti agli agenti che tentavano di negoziare. Tra le vittime della strage, nata pare da una lite domestica, ci sarebbero anche due bambini.