Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: morti e feriti

Un massiccio attacco combinato di missili e droni russi ha colpito nella notte l'Ucraina, provocando diversi morti e oltre 100 feriti. I bombardamenti hanno preso di mira Kiev, Dnipro e Kharkiv, causando incendi, danni ai palazzi residenziali e blackout nella capitale. Mosca ha confermato l'operazione, dichiarando di aver utilizzato anche missili ipersonici contro obiettivi militari. Il presidente Zelensky ha rinnovato l'appello all'Occidente per l'invio urgente di sistemi di difesa antimissile.