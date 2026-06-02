India, rimossa per motivi di sicurezza la statua di Messi

Le autorità di Calcutta, nell'India orientale, hanno rimosso la statua gigante dedicata a Lionel Messi alta oltre 21 metri. Il dipartimento dei lavori pubblici è intervenuto d'urgenza dopo le segnalazioni dei residenti, che avevano visto la struttura oscillare pericolosamente a causa delle forti raffiche di vento. Il monumento in onore del calciatore argentino era stato inaugurato lo scorso anno in occasione di una sua visita ufficiale nella città indiana.