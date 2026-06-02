Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, rimossa per motivi di sicurezza la statua di Messi

Mondo

Le autorità di Calcutta, nell'India orientale, hanno rimosso la statua gigante dedicata a Lionel Messi alta oltre 21 metri. Il dipartimento dei lavori pubblici è intervenuto d'urgenza dopo le segnalazioni dei residenti, che avevano visto la struttura oscillare pericolosamente a causa delle forti raffiche di vento. Il monumento in onore del calciatore argentino era stato inaugurato lo scorso anno in occasione di una sua visita ufficiale nella città indiana.

Prossimi video

Belgio, sciopero dei controllori: 200 voli cancellati

Mondo

India, il "Partito degli Scarafaggi" mobilita i giovani senza lavoro

Mondo

Ucraina nell'Ue, a che punto è il processo di adesione?

Mondo

India, rimossa per motivi di sicurezza la statua di Messi

Mondo

Repubblica Ceca, esposta collezione di vini dell'Ottocento

Mondo

Proteste in Messico, scontri a pochi giorni dai Mondiali

Mondo