India, rimossa per motivi di sicurezza la statua di Messi

Le autorità di Calcutta, nell'India orientale, hanno rimosso la statua gigante dedicata a Lionel Messi alta oltre 21 metri. Il dipartimento dei lavori pubblici è intervenuto d'urgenza dopo le segnalazioni dei residenti, che avevano visto la struttura oscillare pericolosamente a causa delle forti raffiche di vento. Il monumento in onore del calciatore argentino era stato inaugurato lo scorso anno in occasione di una sua visita ufficiale nella città indiana.
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