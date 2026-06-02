Repubblica Ceca, esposta collezione di vini dell'Ottocento

Una preziosa collezione di 133 bottiglie di vino della fine dell'Ottocento, nascosta dai proprietari filonazisti del castello di Becov alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata restaurata ed esposta al pubblico. Il tesoro, scoperto nel 1985 sotto il pavimento di una cappella, si è conservato perfettamente grazie all'umidità e alle temperature costanti del sotterraneo. Il restauro conservativo delle bottiglie è stato curato dalla prestigiosa azienda francese Château d’Yquem.