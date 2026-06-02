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Repubblica Ceca, esposta collezione di vini dell'Ottocento

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Una preziosa collezione di 133 bottiglie di vino della fine dell'Ottocento, nascosta dai proprietari filonazisti del castello di Becov alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata restaurata ed esposta al pubblico. Il tesoro, scoperto nel 1985 sotto il pavimento di una cappella, si è conservato perfettamente grazie all'umidità e alle temperature costanti del sotterraneo. Il restauro conservativo delle bottiglie è stato curato dalla prestigiosa azienda francese Château d’Yquem.

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