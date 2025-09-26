Esplora tutte le offerte Sky
Europa League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

Sport
©IPA/Fotogramma

Come per la Champions, già dalla scorsa stagione è stata introdotta la novità del girone unico: nella cosiddetta “fase campionato” le 36 squadre giocano ciascuna 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, i primi otto club guadagnano l’accesso direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati. Due italiane in gara: Bologna e Roma

Sono 36 le squadre che si sfidano nella prima fase dell'Europa League 2025/2026. Bologna e Roma sono le due italiane che proveranno a conquistare il trofeo (che l’anno scorso vide il trionfo del Tottenham). Dalla scorsa stagione, così come per la Champions League, è stata introdotta la novità del girone unico: nella cosiddetta “fase campionato” i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse (GLI HIGHLIGHTS DELL'EL). La classifica è unica: alla fine, le prime otto squadre conquistano l'accesso direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione giocano i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati (senza ripescaggi in altre competizioni).

La classifica

Dalla posizione 1 alla 8, accesso diretto agli ottavi. Dalla posizione 9 alla 24, accesso ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36, si viene eliminati.

 

  1. Panathinaikos 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti 3)
  2. GNK Dinamo Zagabria 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti 2)
  3. Midtjylland 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti 2)
  4. Ludogorets 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
  5. ROMA 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
  6. Friburgo 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
  7. Lille 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
  8. Stoccarda 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
  9. FCSB 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
  10. Genk 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
  11. Lione 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
  12. Porto 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
  13. Aston Villa 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
  14. Braga 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
  15. Nottingham Forest 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
  16. Real Betis 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
  17. Celtic 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
  18. Viktoria Plzeň 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
  19. Stella Rossa/Crvena Zvezda 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
  20. Ferencváros 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
  21. Maccabi Tel Aviv 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  22. Paok 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  23. Basilea 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  24. Brann 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  25. Celta Vigo 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  26. Malmö 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  27. Nizza 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  28. BOLOGNA 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  29. Feyenoord 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  30. Go Ahead Eagles 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  31. Rangers 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  32. Salisburgo 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  33. Utrecht 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  34. Fenerbahçe 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
  35. Sturm Graz 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
  36. Young Boys 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
epa12332963 The UEFA Europa League (L) and UEFA Conference League trophies on display before the draws for the league phase of both competitions at the Grimaldi Forum in Monaco, 29 August 2025. EPA/MOHAMMED BADRA

Pari punti

La Uefa ha spiegato che se due o più squadre arriveranno a pari punti al termine della fase campionato, allora, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione, si applicheranno i seguenti criteri, nel seguente ordine, per determinare la loro classifica:

  1. Maggiore differenza reti nella fase campionato
  2. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
  3. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
  4. Maggior numero di vittorie nella fase campionato
  5. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
  6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
  7. Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
  8. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
  9. Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
  10. Ranking più alto.

©Getty

epa12405707 John McGinn of Aston Villa scores the 1-0 goal during the UEFA Europa League league phase match between Aston Villa and Bologna FC 1909, in Birmingham, Britain, 25 September 2025. EPA/ADAM VAUGHAN

