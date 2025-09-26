Europa League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

Come per la Champions, già dalla scorsa stagione è stata introdotta la novità del girone unico: nella cosiddetta “fase campionato” le 36 squadre giocano ciascuna 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, i primi otto club guadagnano l’accesso direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati. Due italiane in gara: Bologna e Roma
Sono 36 le squadre che si sfidano nella prima fase dell'Europa League 2025/2026. Bologna e Roma sono le due italiane che proveranno a conquistare il trofeo (che l’anno scorso vide il trionfo del Tottenham). Dalla scorsa stagione, così come per la Champions League, è stata introdotta la novità del girone unico: nella cosiddetta “fase campionato” i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse (GLI HIGHLIGHTS DELL'EL). La classifica è unica: alla fine, le prime otto squadre conquistano l'accesso direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione giocano i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati (senza ripescaggi in altre competizioni).
La classifica
Dalla posizione 1 alla 8, accesso diretto agli ottavi. Dalla posizione 9 alla 24, accesso ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36, si viene eliminati.
- Panathinaikos 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti 3)
- GNK Dinamo Zagabria 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti 2)
- Midtjylland 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti 2)
- Ludogorets 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
- ROMA 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
- Friburgo 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
- Lille 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
- Stoccarda 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
- FCSB 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
- Genk 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
- Lione 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
- Porto 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
- Aston Villa 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
- Braga 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti 1)
- Nottingham Forest 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
- Real Betis 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 2, differenza reti 0)
- Celtic 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- Viktoria Plzeň 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- Stella Rossa/Crvena Zvezda 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- Ferencváros 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 1, differenza reti 0)
- Maccabi Tel Aviv 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Paok 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Basilea 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Brann 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Celta Vigo 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Malmö 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Nizza 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- BOLOGNA 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Feyenoord 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Go Ahead Eagles 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Rangers 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Salisburgo 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Utrecht 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Fenerbahçe 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
- Sturm Graz 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- Young Boys 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
Vedi anche
Sorteggi Europa League e Conference, ecco le avversarie delle italiane
Pari punti
La Uefa ha spiegato che se due o più squadre arriveranno a pari punti al termine della fase campionato, allora, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione, si applicheranno i seguenti criteri, nel seguente ordine, per determinare la loro classifica:
- Maggiore differenza reti nella fase campionato
- Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
- Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
- Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
- Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
- Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
- Ranking più alto.
Vedi anche
Tottenham, medaglie finite: Son, Bentancur e Romero restano senza
©Getty
Europa League, l'albo d'oro: tutte le squadre vincitrici. FOTO
È il Tottenham l'ultimo club a iscrivere il proprio nome sul secondo torneo continentale, la cui nuova denominazione ha preso il posto della Coppa Uefa a partire dalla stagione 2009-2010. Mattatore assoluto del trofeo è il Siviglia, capace di conquistare ben cinque edizioni, oltre alle due precedenti. Unico alloro italiano quello che porta la firma dell'Atalanta nella stagione scorsa. Ecco la lista di tutte le squadre vincitrici