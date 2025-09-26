Europa League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

Come per la Champions, già dalla scorsa stagione è stata introdotta la novità del girone unico: nella cosiddetta “fase campionato” le 36 squadre giocano ciascuna 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, i primi otto club guadagnano l’accesso direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati. Due italiane in gara: Bologna e Roma

Sono 36 le squadre che si sfidano nella prima fase dell'Europa League 2025/2026. Bologna e Roma sono le due italiane che proveranno a conquistare il trofeo (che l’anno scorso vide il trionfo del Tottenham). Dalla scorsa stagione, così come per la Champions League, è stata introdotta la novità del girone unico: nella cosiddetta “fase campionato” i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse (GLI HIGHLIGHTS DELL'EL). La classifica è unica: alla fine, le prime otto squadre conquistano l'accesso direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione giocano i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati (senza ripescaggi in altre competizioni).