Europa League, trionfa il Tottenham: battuto il Manchester United 1-0

È il Tottenham Hotspurs a conquistare l’edizione 2024/2025 dell’ Europa League . Gli uomini di Postecoglou hanno battuto per 1-0 il Manchester United nella finale di Bilbao, grazie al gol di Johnson segnato al 42esimo del primo tempo. Per la squadra londinese si tratta del primo trofeo dopo 17 anni di attesa. Per gli Spurs è anche la terza affermazione nel torneo, dopo quelle arrivate nel 1972 e nel 1984. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE)

La cronaca di Tottenham-Manchester United

Non ci sono grandi emozioni nella prima parte della finale di Europa League, contraddistinta da un gioco intenso e fisico ma poco spettacolare. Dopo diversi tentativi delle due squadre che non portano al gol, a sbloccare l’incontro è il gol di Johnson al 42esimo: l’attaccate degli Spurs riesce a deviare il cross di Sarr, ma l’ultimo tocco è di Shaw prima che il pallone si insacchi alle spalle di Onana. Nella ripresa lo United cerca di rendersi pericoloso alla ricerca del pari, e ha al 68esimo l’occasione migliore: Hojlund conclude a porta vuota dopo un errore di Vicario, ma Van De Ven salva tutto in acrobazia sulla linea. Nel finale gli uomini di Amorim assediano quelli di Postecoglou , ma il risultato non cambia più e il Tottenham vince l’Europa League.