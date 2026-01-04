Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, il Napoli batte 2-0 la Lazio all’Olimpico. Ora Fiorentina-Cremonese. VIDEO

Sport
©Ansa

Quattro partite in questa domenica che chiude la 18esima giornata di campionato. Nel match delle 12.30 il Napoli, in trasferta, ha vinto 2-0 contro la Lazio. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Cremonese. Alle 18 c’è Verona-Torino e alle 20.45 Inter-Bologna

ascolta articolo

Prosegue la 18esima giornata del campionato di Serie A. Oggi quattro partite. Nel match delle 12.30 il Napoli ha battuto 2-0 la Lazio all’Olimpico. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Cremonese. Alle 18 c’è Verona-Torino e alle 20.45 chiude il turno Inter-Bologna. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Milan a Cagliari per 1-0. Sabato Atalanta-Roma è finita 1-0, stesso risultato di Como-Udinese. Terminate tutte 1-1, poi, le sfide tra Juventus e Lecce, Sassuolo e Parma, Genoa e Pisa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Lazio-Napoli

All’Olimpico il Napoli batte 2-0 la Lazio. La partita si sblocca dopo 13 minuti: cross di Politano, Spinazzola di piatto mette la palla in rete. Il raddoppio del Napoli al 32’: punizione battuta da Politano, Rrahamani di testa firma il 2-0. Al 38’ Elmas, di testa, centra la traversa. Il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, la Lazio resta in dieci all’81’: fuori Noslin, per doppia ammonizione. All’87’ rissa in campo tra Marusic e Mazzocchi dopo uno scontro: rosso diretto per entrambi. Al 90’ punizione calciata da Pedro, Guendouzi di testa colpisce la traversa. Il risultato non cambia più.

Il tabellino di Lazio-Napoli 0-2 (GLI HIGHLIGHTS)

13' pt Spinazzola, 32' pt Rrahmani

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (17' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (26' st Belahyane), Basic; Cancellieri (26' st Isaksen), Noslin, Zaccagni (42' st Pedro). All.: Sarri

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Jesus, Rrahmani (34' st Buongiorno), Di Lorenzo; Spinazzola (33' st Gutierrez), Lobotka, McTominay, Politano; Elmas (41' st Ambrosino), Neres (25' st Mazzocchi); Hojlund (41' st Lang). All.: Conte

Ammoniti: Zaccagni, Cataldi e Romagnoli per gioco falloso, Noslin e Rrahmani per comportamento scorretto
Espulsi: al 36' st Noslin per doppia ammonizione, al 43' st Marusic e Mazzocchi per condotta violenta.

Vedi anche

Champions League, la classifica del girone dopo la 6^ giornata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Getty

1/11
Mondo

Eventi mondiali, i più attesi del 2026: da G7 a Olimpiadi invernali

Dal summit a Evian al Mondiale di calcio organizzato da Usa, Messico e Canada, dalle elezioni di Midterm negli Stati Uniti alla prossima Conferenza sul clima in Turchia (ma guidata dall'Australia): ecco alcuni grandi appuntamenti chiave del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Jasmine Paolini compie 30 anni, la carriera della tennista italiana

Sport

La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva...

20 foto
Jasmine Paolini

Serie A: Juve-Lecce, Genoa-Pisa 1-1. Atalanta-Roma 1-0, Como ok. VIDEO

Sport

La 18esima giornata di campionato è proseguita oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il...

Partite Serie A

Serie A, Cagliari-Milan 0-1: la Leao. Rossoneri primi. HIGHLIGHTS

Sport

Il match all'Unipol Domus apre la 18esima giornata di campionato: buona performance dei padroni...

Aus Open, wild card per Venus Williams: sarà più anziana della storia

Sport

Con  la partecipazione diventa la donna più anziana a partecipare al torneo del Grande Slam...

Dakar 2026, percorso e tappe del rally in Arabia Saudita

Sport

Da domani, sabato 3 gennaio 2026, va in scena l'edizione numero 48 della Dakar. Ecco cosa sapere...

Competitors gather at the start, delayed due to foggy conditions, of Stage 11 of the Dakar Rally 2025, between Shubaytah and Shubaytah, Saudi Arabia, on January 16, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP) (Photo by VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

Sport: I più letti