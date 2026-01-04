Quattro partite in questa domenica che chiude la 18esima giornata di campionato. Nel match delle 12.30 il Napoli, in trasferta, ha vinto 2-0 contro la Lazio. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Cremonese. Alle 18 c’è Verona-Torino e alle 20.45 Inter-Bologna
Prosegue la 18esima giornata del campionato di Serie A. Oggi quattro partite. Nel match delle 12.30 il Napoli ha battuto 2-0 la Lazio all’Olimpico. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Cremonese. Alle 18 c’è Verona-Torino e alle 20.45 chiude il turno Inter-Bologna. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Milan a Cagliari per 1-0. Sabato Atalanta-Roma è finita 1-0, stesso risultato di Como-Udinese. Terminate tutte 1-1, poi, le sfide tra Juventus e Lecce, Sassuolo e Parma, Genoa e Pisa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Lazio-Napoli
All’Olimpico il Napoli batte 2-0 la Lazio. La partita si sblocca dopo 13 minuti: cross di Politano, Spinazzola di piatto mette la palla in rete. Il raddoppio del Napoli al 32’: punizione battuta da Politano, Rrahamani di testa firma il 2-0. Al 38’ Elmas, di testa, centra la traversa. Il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, la Lazio resta in dieci all’81’: fuori Noslin, per doppia ammonizione. All’87’ rissa in campo tra Marusic e Mazzocchi dopo uno scontro: rosso diretto per entrambi. Al 90’ punizione calciata da Pedro, Guendouzi di testa colpisce la traversa. Il risultato non cambia più.
Il tabellino di Lazio-Napoli 0-2 (GLI HIGHLIGHTS)
13' pt Spinazzola, 32' pt Rrahmani
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (17' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (26' st Belahyane), Basic; Cancellieri (26' st Isaksen), Noslin, Zaccagni (42' st Pedro). All.: Sarri
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Jesus, Rrahmani (34' st Buongiorno), Di Lorenzo; Spinazzola (33' st Gutierrez), Lobotka, McTominay, Politano; Elmas (41' st Ambrosino), Neres (25' st Mazzocchi); Hojlund (41' st Lang). All.: Conte
Ammoniti: Zaccagni, Cataldi e Romagnoli per gioco falloso, Noslin e Rrahmani per comportamento scorretto
Espulsi: al 36' st Noslin per doppia ammonizione, al 43' st Marusic e Mazzocchi per condotta violenta.
