Prosegue la 18esima giornata del campionato di Serie A. Oggi quattro partite. Nel match delle 12.30 il Napoli ha battuto 2-0 la Lazio all’Olimpico. Alle 15 è iniziata Fiorentina-Cremonese. Alle 18 c’è Verona-Torino e alle 20.45 chiude il turno Inter-Bologna. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Milan a Cagliari per 1-0. Sabato Atalanta-Roma è finita 1-0, stesso risultato di Como-Udinese. Terminate tutte 1-1, poi, le sfide tra Juventus e Lecce, Sassuolo e Parma, Genoa e Pisa (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).