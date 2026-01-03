La 18esima giornata di campionato prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il Como ha battuto 1-0 l’Udinese. Alle 15 si giocano Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Alle 18 c’è Juventus-Lecce. Alle 20.45 chiude il sabato Atalanta-Roma
La 18esima giornata del campionato di Serie A, dopo la vittoria di ieri del Milan a Cagliari per 1-0, prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 Como-Udinese è finita 1-0. Alle 15 si giocano Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Alle 18 c’è Juventus-Lecce. Alle 20.45 chiude il sabato Atalanta-Roma. Il turno prosegue domenica con Lazio-Napoli alle 12.30, Fiorentina-Cremonese alle 15, Verona-Torino alle 18 e Inter-Bologna alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Como-Udinese 1-0 (HIGHLIGHTS)
18' pt Da Cunha (rigore)
COMO (4-2-3-1): Butez, Van Der Brempt (44' st Posch), Kempf, Ramon, Moreno (34' st Valle), Perrone, Caqueret (24' st Paz), Vojvoda (44' st Smolcic), Da Cunha, Rodriguez (34' st Kuhn). All.: Fabregas
UDINESE (3-5-2): Padelli, Kristensen, Kabasele (30' st Solet), Bertola, Zanoli (35' st Bravo), Piotrowski (30' st Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (35' st Gueye), Kamara (1' st Miller), Zaniolo, Davis. All.: Runjaic
Ammoniti: Ehizibue, Kamara, Rodriguez e Kabasele per gioco falloso.
