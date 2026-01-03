Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Como-Udinese finisce 1-0. Alle 15 Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. VIDEO

Sport
©Ansa

La 18esima giornata di campionato prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 il Como ha battuto 1-0 l’Udinese. Alle 15 si giocano Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Alle 18 c’è Juventus-Lecce. Alle 20.45 chiude il sabato Atalanta-Roma

ascolta articolo

La 18esima giornata del campionato di Serie A, dopo la vittoria di ieri del Milan a Cagliari per 1-0, prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 Como-Udinese è finita 1-0. Alle 15 si giocano Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Alle 18 c’è Juventus-Lecce. Alle 20.45 chiude il sabato Atalanta-Roma. Il turno prosegue domenica con Lazio-Napoli alle 12.30, Fiorentina-Cremonese alle 15, Verona-Torino alle 18 e Inter-Bologna alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Como-Udinese 1-0 (HIGHLIGHTS)

18' pt Da Cunha (rigore)

COMO (4-2-3-1): Butez, Van Der Brempt (44' st Posch), Kempf, Ramon, Moreno (34' st Valle), Perrone, Caqueret (24' st Paz), Vojvoda (44' st Smolcic), Da Cunha, Rodriguez (34' st Kuhn). All.: Fabregas

UDINESE (3-5-2): Padelli, Kristensen, Kabasele (30' st Solet), Bertola, Zanoli (35' st Bravo), Piotrowski (30' st Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (35' st Gueye), Kamara (1' st Miller), Zaniolo, Davis. All.: Runjaic

Ammoniti: Ehizibue, Kamara, Rodriguez e Kabasele per gioco falloso.

Vedi anche

Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/40
Sport

Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde

Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Cagliari-Milan 0-1: la Leao. Rossoneri primi. HIGHLIGHTS

Sport

Il match all'Unipol Domus apre la 18esima giornata di campionato: buona performance dei padroni...

Aus Open, wild card per Venus Williams: sarà più anziana della storia

Sport

Con  la partecipazione diventa la donna più anziana a partecipare al torneo del Grande Slam...

Dakar 2026, percorso e tappe del rally in Arabia Saudita

Sport

Da domani, sabato 3 gennaio 2026, va in scena l'edizione numero 48 della Dakar. Ecco cosa sapere...

Competitors gather at the start, delayed due to foggy conditions, of Stage 11 of the Dakar Rally 2025, between Shubaytah and Shubaytah, Saudi Arabia, on January 16, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP) (Photo by VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

Calciomercato, al via la sessione invernale per acquisti e cessioni

Sport

Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per...

Chelsea, è finita con Maresca: separazione consensuale col tecnico

Sport

Il club londinese ha annunciato la fine del rapporto col proprio allenatore, che già dopo il...

Sport: I più letti