La 18esima giornata del campionato di Serie A, dopo la vittoria di ieri del Milan a Cagliari per 1-0, prosegue oggi con cinque partite. Nel match delle 12.30 Como-Udinese è finita 1-0. Alle 15 si giocano Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Alle 18 c’è Juventus-Lecce. Alle 20.45 chiude il sabato Atalanta-Roma. Il turno prosegue domenica con Lazio-Napoli alle 12.30, Fiorentina-Cremonese alle 15, Verona-Torino alle 18 e Inter-Bologna alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).