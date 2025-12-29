Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi

Eventi sportivi 2026, i più attesi: dalle Olimpiadi invernali ai Mondiali di calcioSport
Introduzione
Nel nuovo anno sono tantissimi gli appuntamenti da non perdere per chi ama lo sport, come le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina, in programma nei mesi di febbraio e marzo. Ma ci sono anche i tornei del Grande Slam del tennis e la Coppa Davis, i Mondiali di Calcio in Canada, Messico e Usa e il Super Bowl di football. A settembre ci saranno anche gli Europei di pallavolo maschile, con le Final Four in programma a Milano, e i Giochi del Mediterraneo in Puglia, a Taranto, a fine estate. Ecco tutto il calendario
Quello che devi sapere
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina (6-22 febbraio)
Il 6 febbraio allo stadio San Siro si aprono i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina: a ospitare le gare anche città del territorio come Bormio, Livigno, Val di Fiemme, Anterselva. In totale, le 16 discipline olimpiche si svolgeranno in 18 impianti dislocati su un’area di oltre 22 mila chilometri quadrati, coinvolgendo 3mila atleti olimpici provenienti da una novantina di Paesi. La cerimonia di chiusura è prevista all’Arena di Verona il 22 febbraio.
Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina (6-15 marzo)
A poche settimane dalla fine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina si aprono le Paralimpiadi Invernali con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Prevista la partecipazione di circa 665 atleti provenienti da circa 50 nazioni. Le competizioni includeranno sei sport (sci alpino, biathlon, sci di fondo, para ice hockey, snowboard e curling in carrozzina) per un totale di 79 medaglie in palio.
Gli spareggi mondiali (26-31 marzo)
Dal 26 al 31 marzo sono in programma gli spareggi che decreteranno le ultime nazionali qualificate ai Mondiali di calcio maschile in programma in Usa, Messico e Canada la prossima estate. Tra le selezioni coinvolte anche l’Italia, che affronterà prima l’Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo e poi, in caso di passaggio del turno, la vincente del confronto Galles-Bosnia Erzegovina in trasferta.
Mondiali di calcio maschile (11 giugno – 19 luglio)
Allo stadio Azteca di Città del Messico, teatro di grandi partite, si aprirà il Mondiale di calcio 2026, che sarà ospitato da Canada, Usa e Messico. Saranno 48 le squadre partecipanti e 104 le partite in programma. Dopo la fase a gironi, il 28 giugno scatterà la fase a eliminazione diretta: la finale sarà al Metlife Stadium nel New Jersey, negli Stati Uniti, domenica 19 luglio 2026, mentre la partita per il terzo posto si svolgerà il giorno prima, all'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.
Giochi del Mediterraneo a Taranto (21 agosto-3 settembre)
La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo si terrà a Taranto tra il 21 agosto e il 3 settembre: coinvolti 26 Paesi, con 4.500 atleti che gareggeranno in 30 discipline sportive. La città ionica non sarà l’unica sede delle gare: diverse le gare organizzate nel territorio tarantino, a Lecce, Brindisi, Fasano e Conversano.
Finali Coppa Davis a Bologna (24-29 novembre)
A fine novembre Bologna ospiterà ancora una volta la fase finale della Coppa Davis, il torneo di tennis per nazioni. L’Italia, vincitrice dell’“insalatiera” negli ultimi tre anni, è chiamata ancora una volta a difendere il titolo: un’eventuale vittoria porterebbe il tennis azzurro a uno storico poker, riuscito nella storia soltanto a Paesi come gli Usa, l’Australia, la Francia e la Gran Bretagna nei loro anni migliori, quando il format era ancora molto diverso dall'attuale.
I tornei del tennis
La Davis sancisce la conclusione della stagione tennistica, che vedrà come sempre la presenza dei quattro tornei del Grande Slam: Australian Open (12 gennaio-1° febbraio); Roland Garros (18 maggio-7 giugno); Wimbledon (29 giugno-13 luglio) e US Open (31 agosto-13 settembre). Tra gli altri tornei si segnalano gli Internazionali di Roma, in programma dal 28 aprile al 17 maggio, e le ATP Finals di Torino, di scena dal 15 al 22 novembre 2026. Appuntamenti dove gli spettatori italiani attenderanno con ansia le gare di Jannik Sinner.
Il superbowl (9 febbraio)
Un evento mondiale è il Superbowl, che nel 2026 arriva alla sua 60esima edizione. La partita, in programma la sera dell’8 febbraio orario Usa (in Italia sarà da poco passata la mezzanotte del 9 febbraio), sarà al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Grande attesa per lo spettacolo dell’intervallo, l’Halftime Show, che vedrà sul palco l’artista portoricano Bad Bunny.
Mondiale di basket femminile (4-13 settembre)
Dal 4 al 13 settembre 2026 si terranno in Germania i Mondiali di basket femminile: già qualificate le padrone di casa; Australia; Belgio; Nigeria e Stati Uniti. L’Italia per accedere al torneo dovrà passare il girone di qualificazione in programma a marzo a San Juan: Cecilia Zandalasini e le altre affronteranno le padrone di casa di Portorico, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, il Senegal e la Spagna.
Europei di pallavolo maschile (10-26 settembre)
Dal 10 al 26 settembre 2026 sono in programma gli europei di pallavolo maschile, con partite in programma tra Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. La selezione italiana, campione mondiale, è inserita nel gruppo A, con la partita inaugurale a Napoli e le restanti a Modena, insieme a Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia e Slovacchia. Le final four della competizione si svolgeranno a Milano.
La stagione del ciclismo
Avvincente come sempre anche la stagione dei tour e delle classiche del ciclismo: il Tour de France 2026 si svolgerà in 21 tappe dal 4 al 26 luglio 2026 per un totale di 3.333 km con partenza da Barcellona in Catalogna e arrivo sugli Champs Élysées a Parigi. Dalla Bulgaria venerdì 8 maggio partirà invece l’edizione numero 109 del Giro d’Italia, che si concluderà a Roma il 31. La Vuelta di Spagna, invece, partirà da Montecarlo il 22 agosto e si concluderà il 13 settembre. Mondiali come sempre in programma a fine settembre, tra il 20 e il 27, a Montreal, in Canada.
