Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi

Introduzione

Nel nuovo anno sono tantissimi gli appuntamenti da non perdere per chi ama lo sport, come le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina, in programma nei mesi di febbraio e marzo. Ma ci sono anche i tornei del Grande Slam del tennis e la Coppa Davis, i Mondiali di Calcio in Canada, Messico e Usa e il Super Bowl di football. A settembre ci saranno anche gli Europei di pallavolo maschile, con le Final Four in programma a Milano, e i Giochi del Mediterraneo in Puglia, a Taranto, a fine estate. Ecco tutto il calendario