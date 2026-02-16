Olimpiadi, da Lollobrigida a Brignone: le medaglie delle donne

Il 12 e il 15 febbraio 2026 sono giornate che, nella storia dello sport italiano, rimarranno impresse, pre sempre. E tutto grazie a Federica Brignone, che, prima, nel Super G ha saputo vincere l'oro, e poi, tre giorni dopo, ha replicato l'impresa, dominando nel Gigante. La storia di Federica è sensazionale perché lei, a questa Olimpiade, ci è arrivata 10 mesi dopo un infortunio gravissimo, rimediato ad aprile 2025, che le aveva procurato una frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone, e una lesione al legamento collaterale laterale del ginocchio. Non si sapeva neanche se sarebbe tornata a camminare. E invece, eccola qui.

Brignone ha deciso di tornare dopo l'infortunio "perché era una sfida impossibile. Era una sfida talmente difficile che non potevo non accettare. Se fosse stata più facile, probabilmente non mi avrebbe motivato così tanto". "Volevo dimostrare a me stessa che sarei stata capace di rientrare da qualcosa di veramente impossibile da fare", ha aggiunto Brignone. "Con un incidente del genere - sottolinea - comunque ti sei rovinato la gamba, ma l'idea di di affrontare una sfida impossibile mi ha altamente motivato".

Classe 1990, Federica ha iniziato a sciare ad un anno e mezzo, con un paio di sci di plastica. La neve è nel suo Dna: mamma Maria Rosa è un'ex sciatrice di livello mentre suo padre Daniele un maestro di sci. Il resto è storia: cinque medaglie alle Olimpiadi, cinque mondiali, 85 podi in Coppa del Mondo con 37 successi (primatista italiana in ambito femminile), due Coppe del Mondo generali e altri cinque trofei di specialità.

Federica Brignone - ©Ansa