Sei ori, tre argenti e nove bronzi. A nove giorni dall’inizio delle gare (le prime competizioni si sono disputate il 4 febbraio, prima dell’inaugurazione ufficiale), l’Italia ha conquistato 18 medaglie alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I RISULTATI DI OGGI). È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo, ma per ora si tratta del successo più grande per il nostro Paese, almeno per quanto riguarda i Giochi invernali. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda oggi, 13 febbraio.

Milano-Cortina 2026, mai risultati così buoni per l'Italia Milano-Cortina 2026 si piazza quindi provvisoriamente al primo posto delle Olimpiadi invernali con le migliori performance italiane: la percentuale di medaglie d’oro vinte, sulle gare finora disputate, è del 12,5%. Poi ci sono i Giochi del 1994 di Lillehammer (11,5%), quelli del 1968 di Grenoble (11,4%), quelli del 1992 di Albertville (7%). Seguono Torino 2006 (6%), Sapporo 1972 (5,7%), Salt Lake City 2002 (5,1%) e Sarajevo 1984 (sempre 5,1%). Leggi anche Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 18

Il "medagliere ragionato" delle Olimpiadi invernali Guardando però al medagliere “ragionato”, prendendo cioè in considerazione il totale di gare disponibili (e quindi anche di sport praticati e di medaglie), si nota come negli ultimi anni il numero di chance di vincere sia aumentato quasi del doppio. Per fare un confronto con le seconde Olimpiadi invernali più vincenti: oggi sono 116, nel 1994 erano solamente 61. Il curling e lo snowboard, solo per fare un esempio, ai tempi non c’erano. Vedi anche Milano Cortina, virali i video degli atleti: dai balletti alla metro