Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Olimpiadi invernali, mai così tante medaglie per l'Italia come a Milano-Cortina

Sei ori, tre argenti, nove bronzi. Se si confronta il numero di vittorie sulla percentuale totale di sfide, finora, a giochi ancora aperti, gli azzurri non avevano mai portato a casa risultati migliori di quelli di questi giorni. Anche di questo si è parlato nella puntata di oggi di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

Sei ori, tre argenti e nove bronzi. A nove giorni dall’inizio delle gare (le prime competizioni si sono disputate il 4 febbraio, prima dell’inaugurazione ufficiale), l’Italia ha conquistato 18 medaglie alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I RISULTATI DI OGGI). È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo, ma per ora si tratta del successo più grande per il nostro Paese, almeno per quanto riguarda i Giochi invernali. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda oggi, 13 febbraio. 

Milano-Cortina 2026, mai risultati così buoni per l'Italia 

Milano-Cortina 2026 si piazza quindi provvisoriamente al primo posto delle Olimpiadi invernali con le migliori performance italiane: la percentuale di medaglie d’oro vinte, sulle gare finora disputate, è del 12,5%. Poi ci sono i Giochi del 1994 di Lillehammer (11,5%), quelli del 1968 di Grenoble (11,4%), quelli del 1992 di Albertville (7%). Seguono Torino 2006 (6%), Sapporo 1972 (5,7%), Salt Lake City 2002 (5,1%) e Sarajevo 1984 (sempre 5,1%). 

Il "medagliere ragionato" delle Olimpiadi invernali

Guardando però al medagliere “ragionato”, prendendo cioè in considerazione il totale di gare disponibili (e quindi anche di sport praticati e di medaglie), si nota come negli ultimi anni il numero di chance di vincere sia aumentato quasi del doppio. Per fare un confronto con le seconde Olimpiadi invernali più vincenti: oggi sono 116, nel 1994 erano solamente 61. Il curling e lo snowboard, solo per fare un esempio, ai tempi non c’erano. 

Milano Cortina, virali i video degli atleti: dai balletti alla metro
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 18 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994

