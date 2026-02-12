Milano Cortina, virali i video degli atleti: dai balletti alla metro

Tra un allenamento e l'altro, gli atleti trascorrono il loro tempo libero nei Villaggi Olimpici di Milano, Cortina o Predazzo. Ma che cosa fanno quando sono lontani dai "riflettori delle gare"? C'è chi sceglie la palestra, chi il relax, chi si dedica a visitare le città che li ospita e chi si cimenta nel ballo improvvisando coreografie ispirate a iconici film

Le Olimpiadi di Milano Cortina continuano a regalare emozioni, traguardi e tanto divertimento. Tra un allenamento e l'altro, gli atleti trascorrono il loro tempo libero nei Villaggi Olimpici di Milano, Cortina o Predazzo. Ma che cosa fanno quando sono lontani dai "riflettori delle gare"? C'è chi sceglie la palestra, chi il relax, chi si dedica a visitare le città che li ospita. È il caso della nazionale maschile canadese di hockey su ghiaccio, che ha fatto un vero e proprio tour di gruppo al Milano Ice Skating Arena per assistere alle gare di short track e supportare i propri connazionali. La “comitiva” degli atleti è stata poi immortalata sulla metro verde milanese M2.