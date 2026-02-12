Milano Cortina, virali i video degli atleti: dai balletti alla metro

Offerte Sky
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Milano Cortina, virali i video degli atleti: dal ballo di Love Actually alla metro

Sport

Tra un allenamento e l'altro, gli atleti trascorrono il loro tempo libero nei Villaggi Olimpici di Milano, Cortina o Predazzo. Ma che cosa fanno quando sono lontani dai "riflettori delle gare"? C'è chi sceglie la palestra, chi il relax, chi si dedica a visitare le città che li ospita e chi si cimenta nel ballo improvvisando coreografie ispirate a iconici film

Le Olimpiadi di Milano Cortina continuano a regalare emozioni, traguardi e tanto divertimento. Tra un allenamento e l'altro, gli atleti trascorrono il loro tempo libero nei Villaggi Olimpici di Milano, Cortina o Predazzo. Ma che cosa fanno quando sono lontani dai "riflettori delle gare"? C'è chi sceglie la palestra, chi il relax, chi si dedica a visitare le città che li ospita. È il caso della nazionale maschile canadese di hockey su ghiaccio, che ha fatto un vero e proprio tour di gruppo al Milano Ice Skating Arena per assistere alle gare di short track e supportare i propri connazionali. La “comitiva” degli atleti è stata poi immortalata sulla metro verde milanese M2. 

Gli atleti e i video virali

Ma non solo, tra gli atleti olimpici c'è anche chi si cimenta nel ballo improvvisando coreografie ispirate a iconici film. È il caso del campione australiano di snowboard, Scotty James, che nei corridoi del suo hotel a Livigno ha riproposto i passi del balletto di Hugh Grant in “Love Actually”, danzando sulle note di "Jump (For My Love)" di Pointer Sisters. Mentre Isabella e Rasmus Wrana, neo campioni olimpici di curling, hanno danzato per le strade di Cortina sfoggiando la medaglia d'oro.

