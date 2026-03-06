Pugilato, morto 'Tonino' Puddu. Fu campione europeo dei pesi leggeri

Aveva 81 anni. Aveva conquisato il titolo continentale a Cagliari nel 1971. La Federazione Puglistica Italiana: "Ciao, Tonino continua a Boxare nell'Olimpo dei miti della Nobile Arte"

La boxe italiana piange Antonio Puddu, campione europeo dei pesi leggeri nel 1971 e campione mondiale militare dei pesi piuma nel 1965. Per tutti 'Tonino', Puddu, cagliaritano, è morto all'età di 81 anni. "Ciao, Tonino continua a Boxare nell'Olimpo dei miti della Nobile Arte", ha scritto la Federazione Pugilistica Italiana nel ricordarlo.