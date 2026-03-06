Pugilato, morto 'Tonino' Puddu. Fu campione europeo dei pesi leggeri

Aveva 81 anni. Aveva conquisato il titolo continentale a Cagliari nel 1971. La Federazione Puglistica Italiana: "Ciao, Tonino continua a Boxare nell'Olimpo dei miti della Nobile Arte"
La boxe italiana piange Antonio Puddu, campione europeo dei pesi leggeri nel 1971 e campione mondiale militare dei pesi piuma nel 1965. Per tutti 'Tonino', Puddu, cagliaritano, è morto all'età di 81 anni. "Ciao, Tonino continua a Boxare nell'Olimpo dei miti della Nobile Arte", ha scritto la Federazione Pugilistica Italiana nel ricordarlo.
Campione europeo per tre anni
Puddu conquistò il titolo europeo pesi leggeri il 31 luglio del 1971 allo stadio Amsicora di Cagliari, battendo per 'k.o.' lo spagnolo Miguel Velasquez dopo aver pareggiato il match di andata del 27 gennaio a Barcellona. Restò campione europeo per tre anni grazie alle vittorie sui francesi Pierre-Claude Thomias e Jean-Pierre La Jouen, e sugli italiani Carmelo Coscia ed Enzo Petriglia. Due anni dopo il primo incontro all'estero, a Los Angeles, per il titolo Wbc dei pesi leggeri, perso per 'k.o.' alla decima ripresa contro il messicano Rodolfo Gonzalez.