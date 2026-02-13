Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: bene gli azzurri del curlingSport
Occhi puntati soprattutto su sci di fondo, biathlon, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie. Spazio anche a hockey su ghiaccio e skeleton
Continuano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con tante gare anche nella giornata di oggi. Protagonisti il biathlon, lo sci di fondo, lo skeleton e lo snowboard (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). Nel curling maschile, dopo aver battuto all'esordio i campioni olimpici svedesi, gli azzurri questa mattina hanno sconfitto anche i favoritissimi britannici (9-7 il risultato).
Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)
Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.
Biathlon
Sprint maschile - Finale
14:00
Gli italiani: Elia Zeni, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel
Curling
Torneo maschile - Preliminari
Gran Bretagna vs Italia
Germania vs Italia
19:05
Torneo femminile - Preliminari
Italia vs Slovacchia
12:10
Pattinaggio di figura
Singolo maschile - Finale
19:00
Gli italiani: Matteo Rizzo e Daniel Grassl
Pattinaggio di velocità su ghiaccio
10000 m maschile - Finale
16:00
Gli italiani: Riccardo Lorello e Davide Ghiotto
Sci di fondo
10 km a intervalli maschile - Finale
1. KLAEBO Johannes Hoesflot (NOR)
2. DESLOGES Mathis (FRA)
3. HEDEGART Einar (NOR)
Skeleton
Skeleton femminile - Finale
Batteria 1
16:00
Batteria 2
17:48
Le italiane: Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio
Skeleton maschile - Finale
Batteria 3
19:30
Batteria 4
21:05
Gli italiani: Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari
Snowboard
Snowboard cross femminile - Finale
14:41
Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 17 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994