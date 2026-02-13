Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: bene gli azzurri del curling

Sport
©IPA/Fotogramma

Occhi puntati soprattutto su sci di fondo, biathlon, pattinaggio di velocità e pattinaggio di figura maschile che assegnano medaglie. Spazio anche a hockey su ghiaccio e skeleton

ascolta articolo

Continuano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con tante gare anche nella giornata di oggi. Protagonisti il biathlon, lo sci di fondo, lo skeleton e lo snowboard (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). Nel curling maschile, dopo aver battuto all'esordio i campioni olimpici svedesi, gli azzurri questa mattina hanno sconfitto anche i favoritissimi britannici (9-7 il risultato).

Il programma di oggi e i risultati (in aggiornamento)

Ecco i momenti principali del programma odierno, diviso per sport e specialità, con gli orari e i risultati in aggiornamento man mano che le gare vengono disputate.

 

Biathlon

Sprint maschile - Finale

14:00

Gli italiani: Elia Zeni, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel

 

Curling

Torneo maschile - Preliminari

Gran Bretagna vs Italia

 

Germania vs Italia

19:05

 

Torneo femminile - Preliminari

Italia vs Slovacchia

12:10

 

Pattinaggio di figura

Singolo maschile - Finale

19:00

Gli italiani: Matteo Rizzo e Daniel Grassl

 

Pattinaggio di velocità su ghiaccio

10000 m maschile - Finale

16:00

Gli italiani: Riccardo Lorello e Davide Ghiotto

 

Sci di fondo

10 km a intervalli maschile - Finale

1. KLAEBO Johannes Hoesflot (NOR) 

2. DESLOGES Mathis (FRA) 

3. HEDEGART Einar (NOR) 

 

Skeleton

Skeleton femminile -  Finale

Batteria 1

16:00

Batteria 2

17:48

Le italiane: Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio

 

Skeleton maschile - Finale

Batteria 3

19:30

Batteria 4

21:05

Gli italiani: Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari

 

Snowboard

Snowboard cross femminile - Finale

14:41

 

Approfondimento

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 17
FOTOGALLERY

©Ansa

1/18
Sport

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno fin qui vinto 17 medaglie. Il record italiano di podi in una singola edizione delle Olimpiadi invernali è di 20, stabilito a Lillehammer nel 1994

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Rebecca Passler è stata riammessa alle Olimpiadi dopo il caso doping

Sport

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della biatleta che si unirà...

Olimpiadi, attesa per snowboard, pattinaggio di velocità e biathlon

live Sport

Secondo venerdì ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina con sette gare da medaglia in...

Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 17

Sport

I giochi invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura...

Heraskevych, atleti ucraini su casco vietato alle Olimpiadi: chi erano

Sport

Oltre 20 fotografie in bianco e nero applicate su un casco da gara: sono i volti di alcuni atleti...

Olimpiadi invernali 2026, atleti italiani in gara oggi 13 febbraio

Sport

I Giochi di Milano Cortina proseguono con diverse competizioni in cui sono protagonisti gli...

Sport: I più letti