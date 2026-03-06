Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca la squadra dell'Inter CF Miami, dopo la vittoria del campionato di calcio americano. Tra gli ospiti, oltre ai campioni 2025 della Major League, la seria A americana, anche il calciatore più rappresentativo del team, l'argentino Lionel Messi. Per celebrare la vittoria della MLS Cup 2025 da parte dell'Inter Miami, il sette volte Pallone d’Oro è stato accolto dal leader americano. “È per me un grande privilegio dire ciò che nessun presidente americano ha mai avuto l'opportunità di dire prima: benvenuto alla Casa Bianca, Lionel Messi!”, ha detto Trump. Il campione argentino ha poi consegnato al tycoon una maglia dell'Inter Miami con il suo nome e un pallone da calcio rosa come trofeo. Dal canto suo, Trump ha invitato Messi e i compagni di squadra nello Studio Ovale. “È il centro del mondo, soprattutto ora”, ha detto il presidente Usa.

L'evento calcistico alla Casa Bianca

Parlando della vittoria calcistica dell'Inter Miami, Trump ha poi sottolineato che “spesso i grandi campioni che arrivano dall’Europa non riescono a vincere trofei negli Stati Uniti”, mentre Messi, dal 2023 in poi, ne ha già vinti due. “Leo, sei arrivato e hai vinto, ed è una cosa molto difficile da fare, molto, molto insolita, e francamente, ti hanno messo addosso molta più pressione di quanto chiunque possa immaginare, perché in un certo senso tutti si aspettano che tu vinca. Ma quasi nessuno vince. Arrivano, sono grandiosi, sono i migliori al mondo. Vengono pagati una fortuna. Sei arrivato e hai vinto con tutta quella pressione, è incredibile!”, ha detto il presidente statunitense. Trump ha poi ricordato lo storico risultato dell’Inter Miami contro il Porto nel Mondiale Fifa per Club del 2025. “Al 54° minuto, in parità, Leo si è preparato per uno dei suoi calci di punizione più iconici. Ha calciato la palla, deviandola con decisione oltre la barriera e trafiggendo il portiere con un sensazionale gancio sinistro”, ha aggiunto Trump.

Non solo calcio: Trump e la situazione in Iran

Durante l'evento, organizzato per celebrare il trionfo della squadra della Florida, il presidente statunitense ha affrontato anche la questione del conflitto in Iran, dichiarando che “stiamo continuando a demolire” Teheran che è ormai “senza aeronautica, senza difese, senza missili”. L'incontro calcistico si è trasformato quindi in un'occasione per annunciare anche “nuove misure per allentare le pressioni sul petrolio”. "Ulteriori misure per ridurre la pressione sul petrolio sono imminenti e il prezzo sembra essersi praticamente stabilizzato. Avevamo prezzi molto bassi, ma ho dovuto fare questa piccola deviazione se tutti sono d'accordo?", ha detto il presidente americano. Il tycoon ha annunciato nei giorni scorsi "misure decisive" sul tema e ha offerto "un'assicurazione contro i rischi politici per le petroliere in transito nel Golfo".