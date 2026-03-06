Roma, Dybala si opera dopo l'infortunio al ginocchio

Paulo Dybala si opera. L’attaccante argentino della Roma stamattina è a Villa Stuart dal professor Mariani per sottoporsi a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, dopo il nuovo dolore accusato ieri in allenamento a Trigoria. L’operazione è tecnicamente considerata dai medici esplorativa, per approfondire le condizioni del ginocchio di Dybala. Soltanto dopo verrà valutata eventualmente la fase successiva e soltanto dopo sarà quindi possibile considerare i tempi di recupero dell'argentino.

Salgono a 15 le gare saltate in stagione dall'argentino

Con la trasferta di domenica al Ferraris di Genova, a cui Paulo Dybala quindi non prenderà parte, diventeranno 15 le gare saltate dall'argentino in questa stagione, ancora una volta segnata dagli infortuni. Dybala non gioca una partita da un mese e mezzo, l’ultima è stata quella del 25 gennaio contro il Milan, quando l'attaccante ha iniziato ad accusare dolori. Poi ha effettuato una serie di esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni, tanto che Dybala ha ricominciato ad allenarsi ed è stato convocato per la Juve, dopo alcuni allenamenti in gruppo. Ma ieri ha sentito dolore in allenamento e si è fermato. Per Gian Piero Gasperini un’altra assenza, oltre a quella di Matias Soulé, che non sarà della partita con il Genoa.