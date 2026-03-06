Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, Dybala si opera dopo l'infortunio al ginocchio

Sport
©Getty

L'attaccante argentino a Villa Stuart dal professor Mariani per sottoporsi a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, dopo il nuovo dolore accusato ieri in allenamento a Trigoria

ascolta articolo

Paulo Dybala si opera. L’attaccante argentino della Roma stamattina è a Villa Stuart dal professor Mariani per sottoporsi a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, dopo il nuovo dolore accusato ieri in allenamento a Trigoria. L’operazione è tecnicamente considerata dai medici esplorativa, per approfondire le condizioni del ginocchio di Dybala. Soltanto dopo verrà valutata eventualmente la fase successiva e soltanto dopo sarà quindi possibile considerare i tempi di recupero dell'argentino. 

 

Salgono a 15 le gare saltate in stagione dall'argentino

Con la trasferta di domenica al Ferraris di Genova, a cui Paulo Dybala quindi non prenderà parte, diventeranno 15 le gare saltate dall'argentino in questa stagione, ancora una volta segnata dagli infortuni. Dybala non gioca una partita da un mese e mezzo, l’ultima è stata quella del 25 gennaio contro il Milan, quando l'attaccante ha iniziato ad accusare dolori. Poi ha effettuato una serie di esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni, tanto che Dybala ha ricominciato ad allenarsi ed è stato convocato per la Juve, dopo alcuni allenamenti in gruppo. Ma ieri ha sentito dolore in allenamento e si è fermato. Per Gian Piero Gasperini un’altra assenza, oltre a quella di Matias Soulé, che non sarà della partita con il Genoa. 

 

Sport: Ultime notizie

Paralimpiadi invernali Milano Cortina, oggi cerimonia di aperura LIVE

live Sport

Al via le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di...

Usa, l'incontro tra Trump e Messi alla Casa Bianca

Sport

Dopo la vittoria del campionato di calcio americano, l'Inter Miami è stata ospitata alla Casa...

Paralimpiadi Invernali, rubate due stone allo stadio del curling

Sport

Le pietre usate in questi giorni nelle prime partite del doppio misto hanno un valore di 800 euro...

Paralimpiadi, Cardani cade in allenamento: incosciente alcuni secondi

Sport

Le condizioni dell’atleta paralimpico di snowboard cross sono in miglioramento dopo l'incidente...

Paralimpiadi Milano Cortina, chi sono atlete e atleti italiani in gara

Sport

I Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina vanno in scena dal 6 al 15 marzo 2026. Per...

Paralimpiadi Milano Cortina

Sport: I più letti