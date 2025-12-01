Offerte Black Friday
Giro d'Italia 2026, partenza dalla Bulgaria. Le tappe e il percorso

Sport
©Ansa

A Roma sono state svelate le tappe del Giro in programma il prossimo anno: dopo l’Albania, sarà la Bulgaria la sede della partenza e delle prime tre tappe della Corsa Rosa. "Il Giro d'Italia racconta i territori ed è una finestra sul nostro Paese. Il passaggio in Bulgaria di quest'anno rappresenta anche un motore di dialogo tra i Paesi", ha dichiarato in un videomessaggio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'arrivo nella Capitale il 31 maggio 2026

Il Giro d’Italia nel nome di Nicola Pietrangeli. La presentazione della 109/a edizione della Corsa Rosa, tenutasi nella Sala Petrassi dell'Auditorium a Roma, si è aperta nel ricordo della leggenda del tennis, scomparso oggi all’età di 91 anni. Una delle novità annunciate è stata la partenza del Giro 2026 l'8 maggio 2026 dalla Bulgaria, testimoniata anche dalla presenza del primo ministro Rosen Zhelyazkov, dove si svolgeranno le prime tre tappe. L'arrivo è previsto il 31 maggio 2026 a Roma, per l'ottava volta sede dell'arrivo finale, dopo 3.459 km con 50 mila metri di dislivello.

Le parole di Abodi e Tajani

"L'ho sempre considerato patrimonio nazionale, si rinnova una tradizione piena di sentimento popolare e di promozione del territorio", ha dichiarato il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. "Il Giro d'Italia racconta i territori ed è una finestra sul nostro Paese - ha detto anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un video messaggio durante la presentazione - Per questo ho nominato il Giro ambasciatore dell'Italia all'estero. Saluto dunque il primo ministro bulgaro che è qui presente, perché il passaggio in Bulgaria di quest'anno rappresenta anche un motore di dialogo tra i Paesi, in questo caso i Balcani".

Il percorso

Il percorso della 109/a edizione prevede un cronometro individuale di 40.2 km (sarà la Tappa Bartali in Toscana), otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna con sette arrivi in salita. Il Giro tornerà anche a Milano, che ospiterà la corsa per la 90/a volta l'arrivo di una tappa. La Cima Coppi del Giro sarà il Passo Giau con i suoi 2.233 metri, mentre sarà previsto uno sconfinamento in Svizzera con una tappa interamente in territorio elvetico da Bellinzona a Carì. La 'Montagna Pantani' è stata programmata a Piani di Pezzè, con il Giro che ricorderà anche il disastroso terremoto di 50 anni fa con la tappa da Gemona del Friuli.

giro italia 2025 ultima tappa roma simon yates Olav Kooij 

Vedi anche

Giro d'Italia 2025, vince Yates. A Olav Kooij l’ultima tappa a Roma

(da sinistra) Matteo Zoppas, presidente ICE, i ministri bulgari, dello Sport Ivan Peshev, e del Turismo Miroslav Borshosh, il presidente RCS Media Group Urbano Cairo, il primo ministro bulgaro, Rosen Zhelyazkov, il ministro dello Sport Italiano, Andrea Abodi e Paolo Bellino, AD RCS Sport, nel corso della presentazione del Giro d'Italia 2025 di ciclismo a Roma, 1 dicembre 2025. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

