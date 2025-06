Giro d'Italia 2025, oggi l’ultima tappa a Roma: percorso e orari

Si conclude l'edizione numero 108 con la 21esima e ultima frazione della corsa, lunga 143 km. Tracciato che parte dall’EUR in direzione Ostia, poi circuito cittadino all’interno della Capitale. Ieri la 20esima tappa era stata vinta da Chris Harper e in maglia rosa c'è Simon Yates, che oggi dopo la passerella si aggiudicherà ufficialmente il Giro ascolta articolo

Si conclude oggi il Giro d'Italia numero 108, con la ventunesima tappa della corsa, che si snoda per 143 km. Tracciato che parte dall’EUR in direzione Ostia, poi circuito cittadino all’interno della Capitale. Ieri a vincere la ventesima tappa da Verrès a Sestrière (Vialattea) era stato Chris Harper e in maglia rosa c'era Simon Yates, che stasera dopo la passerella si aggiudicherà ufficialmente il Giro.

L’ultima tappa La tappa finale è divisa in due parti: avvicinamento, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo. Si raggiunge il litorale e poi Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 9.5 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (“sanpietrini”). Ultimi chilometri con solo alcune lievi variazioni di direzione. Retta finale di 350 m su asfalto, a metà dell’ultimo chilometro la pendenza della sede stradale è del 5%. Vedi anche Giro d'Italia 2025, il percorso e le tappe dell'edizione numero 108