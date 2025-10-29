Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: i numeri

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono "uno spot pazzesco per il nostro Paese", ha più volte sottolineato Giovanni Malagò, presidente del Comitato organizzatore, la Fondazione Milano Cortina 2026. Di "un sogno che si realizza" ha invece parlato il neo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. L’evento è il primo della storia a cinque cerchi diffusa fra tre regioni, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige: "Una grande sfida", ha sottolineato Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, che ha assicurato: "Stiamo rispettando i tempi". Mentre per Malagò "organizzare i Giochi al meglio sotto ogni punto di vista e ottenere risultati sportivi all'altezza", sono gli obiettivi, indicando in 18 medaglie - una in più dell'ultima edizione - il traguardo sportivo da raggiungere per l'Italia.