Il percorso della fiamma olimpica in Italia, il calendario con le date di tutte le tappeSport
Introduzione
La fiamma olimpica è nel pieno del suo viaggio attraverso l’Italia. Il percorso, iniziato ufficialmente a Roma il 6 dicembre, terminerà il 6 febbraio, quando il braciere si accenderà allo stadio di San Siro dando ufficialmente il via ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. In queste settimane la torcia sta attraversando città d’arte, borghi, montagne e luoghi simbolo del Paese, trasformando ogni tappa in una festa popolare e in un richiamo ai valori olimpici.
Quello che devi sapere
Da Olimpia all’Italia: il viaggio della Fiamma
La Fiamma è stata accesa lo scorso 26 novembre a Olimpia, in Grecia, con la tradizionale cerimonia che richiama le origini olimpiche. Dopo l’accensione, la torcia ha percorso la Grecia fino al 4 dicembre, quando ad Atene è avvenuto il passaggio ufficiale agli organizzatori italiani. Il 5 dicembre, durante una cerimonia a Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il Braciere del Viaggio della Fiamma Olimpica. La staffetta italiana è partita il giorno successivo, il 6 dicembre, e durerà 63 giorni attraversando tutte le 110 province italiane per un totale di oltre 12.000 chilometri. In tutto saranno 10.001 i tedofori e le tedofore che si alterneranno nel portare la torcia, ciascuno per un breve tratto del percorso. In queste ore, la fiamma si trova in Toscana, dopo aver già toccato Lazio, Umbria e parte del Centro Italia.
Le tappe di dicembre
Tappa 1 – Roma 6 dicembre 2025
Tappa 2 – Viterbo 7 dicembre 2025
Tappa 3 – Terni 8 dicembre 2025
Tappa 4 – Perugia 9 dicembre 2025
Tappa 5 – Siena 10 dicembre 2025
Tappa 6 – Firenze 11 dicembre 2025
Tappa 7 – Livorno 12 dicembre 2025
Tappa 8 – Nuoro 13 dicembre 2025
Tappa 9 – Cagliari 14 dicembre 2025
Tappa 10 – Palermo 15 dicembre 2025
Tappa 11 – Agrigento 16 dicembre 2025
Tappa 12 – Siracusa 17 dicembre 2025
Tappa 13 – Catania 18 dicembre 2025
Tappa 14 – Reggio Calabria 19 dicembre 2025
Tappa 15 – Catanzaro 20 dicembre 2025
Tappa 16 – Salerno 21 dicembre 2025
Tappa 17 – Pompei 22 dicembre 2025
Tappa 18 – Napoli 23 dicembre 2025
Tappa 19 – Latina 26 dicembre 2025
Tappa 20 – Benevento 27 dicembre 2025
Tappa 21 – Potenza 28 dicembre 2025
Tappa 22 – Taranto 29 dicembre 2025
Tappa 23 – Lecce 30 dicembre 2025
Tappa 24 – Bari 31 dicembre 2025
Il calendario di gennaio
Tappa 25 – Campobasso 1 gennaio 2026
Tappa 26 – Pescara 2 gennaio 2026
Tappa 27 – L’Aquila 3 gennaio 2026
Tappa 28 – Ancona 4 gennaio 2026
Tappa 29 – Rimini 5 gennaio 2026
Tappa 30 – Bologna 6 gennaio 2026
Tappa 31 – Ferrara 7 gennaio 2026
Tappa 32 – Parma 8 gennaio 2026
Tappa 33 – Genova 9 gennaio 2026
Tappa 34 – Cuneo 10 gennaio 2026
Tappa 35 – Torino 11 gennaio 2026
Tappa 36 – Aosta 12 gennaio 2026
Tappa 37 – Novara 13 gennaio 2026
Tappa 38 – Varese 14 gennaio 2026
Tappa 39 – Pavia 15 gennaio 2026
Tappa 40 – Piacenza 16 gennaio 2026
Tappa 41 – Brescia 17 gennaio 2026
Tappa 42 – Verona 18 gennaio 2026
Tappa 43 – Mantova 19 gennaio 2026
Tappa 44 – Vicenza 20 gennaio 2026
Tappa 45 – Padova 21 gennaio 2026
Tappa 46 – Venezia 22 gennaio 2026
Tappa 47 – Trieste 23 gennaio 2026
Tappa 48 – Udine 24 gennaio 2026
Tappa 49 – Belluno 25 gennaio 2026
Tappa 50 – Cortina d’Ampezzo 26 gennaio 2026
Tappa 51 – Bolzano 27 gennaio 2026
Tappa 52 – Cavalese 28 gennaio 2026
Tappa 53 – Trento 29 gennaio 2026
Tappa 54 – Livigno 30 gennaio 2026
Tappa 55 - Sondrio 31 gennaio 2026
La tappe di febbraio
Tappa 56 – Lecco 1 febbraio 2026
Tappa 57 – Bergamo 2 febbraio 2026
Tappa 58 – Como 3 febbraio 2026
Tappa 59 – Monza 4 febbraio 2026
Tappa 60 – Milano 5 febbraio 2026
Chi porterà la Torcia Olimpica?
Gregorio Paltrinieri, scelto come primo tedoforo per il percorso del simbolo dei Giochi, ha aperto il viaggio della fiaccola di Milano-Cortina a Roma. Tra i protagonisti della staffetta anche il cestista Achille Polonara, che sta combattendo una battaglia contro la leucemia, ed Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Nel percorso lungo la Capitale si sono alternati poi Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, il regista Tornatore, Achille Lauro, Noemi, l'attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti. Ecco i nomi degli altri tedofori e tedofore che porteranno la Torcia Olimpica lungo lo stivale: Simone Barlaam (nuoto Paralimpico - oro, due argenti e un bronzo a Tokyo 2020 e tre ori e un argento a Parigi 2024), Stefania Belmondo (sci di fondo - 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi tra Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002); Lucilla Boari (tiro con l'arco, bronzo a Tokyo 2020); Luigi Busà (karate, oro a Tokyo 2020); Simone Buti (pallavolo, argento a Rio 2016); Deborah Compagnoni (sci alpino, oro ad Albertville 1992, oro a Lillehammer 1994, oro e argento a Nagano 1998); Stefania Constantini (curling, oro a Beijing 2022); Daila Dameno (sci alpino e tiro con l'arco Paralimpico, argento e bronzo a Torino 2006 e bronzo a Parigi 2024); Agnese Duranti (ginnastica ritmica, due bronzi a Tokyo 2020 e Parigi 2024); Fausto Eseosa Desalu (atletica, oro a Tokyo 2020); René De Silvestro (sci alpino Paralimpico, due bronzi a Beijing 2022); Filippo Ganna (ciclismo su strada e ciclismo su pista - oro a Tokyo 2020, argento e bronzo a Parigi 2024); Simone Giannelli (pallavolo, argento a Rio 2016); Isolde Kostner (sci alpino, 2 bronzi a Lillehammer 1994 e argento a Salt Lake City 2002); Mara Navarria (scherma, bronzo a Tokyo 2020 oro a Parigi 2024); Mauro Nespoli (tiro con l'arco, argento a Beijing 2008, oro a Londra 2012 e argento a Tokyo 2020); Jasmine Paolini (tennis, oro a Parigi 2024); Antonella Palmisano (atletica, oro a Tokyo 2020); Myriam Sylla (pallavolo, oro a Parigi 2024); Stefano Travisani (tiro con l'arco Paralimpico, argento a Tokyo 2020 e oro a Parigi 2024); Ivan Zaytsev (pallavolo, bronzo a Londra 2012 e argento a Rio 2016); Armin Zöggeler (slittino - 2 ori, un argento e 3 bronzi tra Lillehammer 1994 e Soci 2014).