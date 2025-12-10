Il percorso della fiamma olimpica in Italia: il calendario con le date

Gregorio Paltrinieri, scelto come primo tedoforo per il percorso del simbolo dei Giochi, ha aperto il viaggio della fiaccola di Milano-Cortina a Roma. Tra i protagonisti della staffetta anche il cestista Achille Polonara, che sta combattendo una battaglia contro la leucemia, ed Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi. Nel percorso lungo la Capitale si sono alternati poi Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, il regista Tornatore, Achille Lauro, Noemi, l'attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti. Ecco i nomi degli altri tedofori e tedofore che porteranno la Torcia Olimpica lungo lo stivale: Simone Barlaam (nuoto Paralimpico - oro, due argenti e un bronzo a Tokyo 2020 e tre ori e un argento a Parigi 2024), Stefania Belmondo (sci di fondo - 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi tra Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002); Lucilla Boari (tiro con l'arco, bronzo a Tokyo 2020); Luigi Busà (karate, oro a Tokyo 2020); Simone Buti (pallavolo, argento a Rio 2016); Deborah Compagnoni (sci alpino, oro ad Albertville 1992, oro a Lillehammer 1994, oro e argento a Nagano 1998); Stefania Constantini (curling, oro a Beijing 2022); Daila Dameno (sci alpino e tiro con l'arco Paralimpico, argento e bronzo a Torino 2006 e bronzo a Parigi 2024); Agnese Duranti (ginnastica ritmica, due bronzi a Tokyo 2020 e Parigi 2024); Fausto Eseosa Desalu (atletica, oro a Tokyo 2020); René De Silvestro (sci alpino Paralimpico, due bronzi a Beijing 2022); Filippo Ganna (ciclismo su strada e ciclismo su pista - oro a Tokyo 2020, argento e bronzo a Parigi 2024); Simone Giannelli (pallavolo, argento a Rio 2016); Isolde Kostner (sci alpino, 2 bronzi a Lillehammer 1994 e argento a Salt Lake City 2002); Mara Navarria (scherma, bronzo a Tokyo 2020 oro a Parigi 2024); Mauro Nespoli (tiro con l'arco, argento a Beijing 2008, oro a Londra 2012 e argento a Tokyo 2020); Jasmine Paolini (tennis, oro a Parigi 2024); Antonella Palmisano (atletica, oro a Tokyo 2020); Myriam Sylla (pallavolo, oro a Parigi 2024); Stefano Travisani (tiro con l'arco Paralimpico, argento a Tokyo 2020 e oro a Parigi 2024); Ivan Zaytsev (pallavolo, bronzo a Londra 2012 e argento a Rio 2016); Armin Zöggeler (slittino - 2 ori, un argento e 3 bronzi tra Lillehammer 1994 e Soci 2014).

