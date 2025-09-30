Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Snoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Spettacolo
Camilla Sernagiotto

Camilla Sernagiotto

©Getty

Il rapper torna a essere un inviato delle Olimpiadi invernali. Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico internazionale durante le Olimpiadi di Parigi, la star americana si appresta a vivere una nuova avventura sotto i riflettori, questa volta tra le nevi italiane. Sarà l’inviato di NBC e Peacock per la copertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina, in programma a febbraio

Snoop Dogg sarà l’inviato speciale di NBC e Peacock alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Il celebre artista, icona della musica mondiale, si occuperà della copertura dei Giochi invernali in programma in Italia a febbraio. La sua presenza promette di aggiungere un tocco personale e unico alla trasmissione televisiva, trasformando la cronaca sportiva in un racconto vivace e originale.

 

Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico internazionale durante le Olimpiadi di Parigi, Snoop Dogg si appresta a vivere una nuova avventura sotto i riflettori, questa volta tra le nevi italiane. 

Alla scoperta del Nord Italia: dalle metropoli alle montagne

NBCUniversal ha annunciato che “la megastar mondiale esplorerà il nord Italia, dalle vivaci strade di Milano alle spettacolari Dolomiti, offrendo la sua prospettiva unica durante la copertura in prima serata delle Olimpiadi invernali”.

 

Snoop Dogg non si limiterà a seguire le competizioni sportive: la sua missione sarà anche quella di raccontare la cultura e il paesaggio del Paese, accompagnando il pubblico attraverso un viaggio che spazia dalle strade animate di Milano fino alle cime innevate delle Dolomiti. La sua esperienza parigina aveva già dimostrato come il rapper sia capace di trasformare la cronaca olimpica in un racconto coinvolgente e pieno di personalità.

Approfondimento

Snoop Dogg confermato all’AFL Grand Final 2025

Preparazione e stile: un inviato fuori dal comune

Snoop Dogg ha condiviso alcuni dettagli sui preparativi per la sua esperienza a Milano-Cortina, anticipando come il suo approccio sarà allo stesso tempo pratico e originale: “Porterò con me giacche imbottite, pantaloni da neve, occhiali, pattini”, ha dichiarato. L’artista è pronto a confrontarsi con le temperature invernali e con l’atmosfera delle gare, mantenendo però il suo stile riconoscibile, già apprezzato dal pubblico televisivo internazionale. La sua attenzione ai dettagli e la capacità di coniugare intrattenimento e cronaca sportiva renderanno la sua esperienza un punto di vista unico sulle Olimpiadi invernali.

Approfondimento

I momenti migliori di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi. FOTO

Dal successo a Parigi al ritorno in Italia

La scelta di Snoop Dogg come inviato olimpico non è casuale. Durante le Olimpiadi estive di Parigi, il rapper si era distinto per il suo modo originale di raccontare gli eventi, mescolando ironia e intrattenimento a un’attenzione genuina verso gli atleti. In quell’occasione, aveva avuto l’opportunità di incontrare anche Al Bano, consolidando un rapporto speciale con l’Italia che ora lo vedrà protagonista sulle piste innevate di Milano-Cortina. La sua esperienza parigina funge da precedente importante, capace di garantire al pubblico un racconto ricco e originale anche durante i Giochi invernali.

Approfondimento

Snoop Dogg, scelto l'attore protagonista: cosa sappiamo sul biopic

Un’interpretazione personale delle Olimpiadi

Il percorso di Snoop Dogg come inviato mostra come la cronaca sportiva possa essere reinterpretata, trasformandosi in una narrazione vivace e colorata, capace di coinvolgere un pubblico più ampio.

 

La sua capacità di unire musica, cultura e sport lo rende un osservatore speciale, pronto a raccontare le Olimpiadi invernali da una prospettiva insolita, ma sempre autentica. L’attesa per Milano-Cortina cresce, e la presenza del rapper promette di offrire momenti memorabili, sia sulle piste sia davanti agli schermi di NBC e Peacock.

Approfondimento

Snoop Dogg e Dr. Dre di nuovo insieme per l'album Missionary
FOTOGALLERY

Credits: Webphoto

1/15
Musica

Snoop Dogg compie 50 anni, non solo canzoni: i 10 migliori film. FOTO

Da horror a commedie passando per thriller e pellicole d’azione, in oltre vent’anni l’artista ha recitato in numerosi lavori affermandosi come uno dei volti più amati della settima arte

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Lana Del Rey ha cantato a sorpresa con una band di strada. VIDEO

Musica

La cantautrice statunitense, al secolo Elizabeth Woolridge Grant, sorprende i passanti cantando...

Snoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Spettacolo

Il rapper torna a essere un inviato delle Olimpiadi invernali. Dopo aver catturato l’attenzione...

Doja Cat pubblica il video del nuovo brano Stranger e annuncia un tour

Musica

Doja Cat ha appena pubblicato il nuovo progetto discografico Vie anticipato dal singolo...

Gabriella Golia e il marito derubati sul Frecciarossa Milano-Napoli

Spettacolo

La conduttrice milanese e suo marito Marco Alloisio sono stati derubati mentre viaggiavano in...

La Voce di Hind Rajab vince il premio del pubblico al San Sebastián

Cinema

Dopo la consacrazione alla Mostra del Cinema di Venezia, il film diretto dalla regista tunisina...

Spettacolo: Per te